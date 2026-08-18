Ҡатын иренең күләгәһе түгел!

“Һин ашыҡҡанда, ул ҡабалана”, тигәндәй, Нәсимә һатып алған аҙыҡ-түлек өсөн кассала түләргә йыйынғанда, телефоны ярһып-ярһып бер нисә тапҡыр шылтырарға өлгөрҙө.
–Эйе, тыңлайым, – тип ҡатын әйбер тулы сумкаһынан телефонын тартып сығарып, ҡолағына яҡын килтерҙе. – Хәҙер сығам магазиндан, ҡулдарым буш түгел ине шул тиҙ генә яуап ҡайтарырға...
–Ҡайҙа оҙон-оҙаҡ хәйерселәп йөрөйһөң? – Хөрмәттең яңғырауыҡлы асыулы тауышы Нәсимәнең ҡолағын ярҙы. – Ағайымдар ҡасандан бирле өйҙә ас ултыра! Бер сәғәт көтәм бит инде һинең кеүек мыштырҙаҡ ташбаҡаны!
Ауыр сумкаларын күтәреп, ҡатын ишеккә йүнәлде. Эсемлек, һут шешәләре уның кинәт тиҙлекте арттырыуын өнәмәй, шылтыр-шылтыр килешеп, бер-береһенә бәрелешә. Иренең бер туған ағаһы йәш кәләше менән өс көн инде уларҙа ҡунаҡта. Хөрмәт уларҙы өрмәгән ергә ултыртмау, эс күпкәнсе һыйлау, ғүмерҙә онотолмаҫлыҡ хөрмәт күрһәтеү өсөн хатта эшендә отгулға ғариза яҙған. Хөрмәт тә булһын, туған-ырыуына хөрмәт тә күрһәтмәһен, имеш!
– Хәҙер ҡайтып етәм, һин яҙған исемлек буйынса барыһын да алырға тырыштым. Баҙарҙа һин яратҡан ҡаҙылыҡты ла таптым...– тип аҡланды иренең тауыш күтәреүенән албырғап ҡалған ҡатын.
–Ҡаҙалып китһен һинең ҡаҙылығың! Һинең өйҙә булыуың кәрәк! Йәһәтлә, бер аяғыңды алғансы, икенсеһен эт ашарлыҡ булмаһын! – тип ир телефонына баҫты.
Быға тиклем дәртләнеп, өйҙәге мәшәҡәттәрен күҙ уңынан үткәреп, әллә нимәләр эшләргә пландар ҡорған Нәсимәнең быуындары йомшарғандай булды. Никахлашыуҙарына өс йылдан ашыу ваҡыт үтеүенә, тауыш-тынһыҙ, ел-буранһыҙ көндәр ҙә булыуына ҡарамаҫтан, иренең тиктомалға ҡаты бәрелеүенә, айырыуса нәҫел-нәсәбе фатирҙарына аяҡ баҫҡандарында үҙен ҡабарынған күркәләй тотоуына күнегә алмай йонсой. Эйе, Хөрмәт ҡунаҡтар килгәндә йөҙ ҡыҙартмаҫлыҡ, ғәйеп тапмаҫлыҡ итеп һыйларға, табын ҡорорға ярата. Тик был маҡтауға лайыҡ хеҙмәт һәр саҡ Нәсимә иңенә төшә.
Ул ҡайтыуға ирҙәр өйҙә гөрләшеп гәп һата, йәш кәләш телефонына текәлгән, барыһы ла хужабикәнең кухняла күренеүен көтә. Мөҙәрис ҡайныһы Нәсимә киленен һөйөнөп ҡаршы алды.
– Дүрт күҙ менән көтәбеҙ үҙеңде. Йә, был юлы табында ниндәй тәмле-татлы һый булыр? Аш-һыуға ҡулың оҫта һинең, килен, маладис, – тип йылы һүҙгә тарһынманы.
Хөрмәт иртән үтекләп ҡуйылған яңы күлдәкте кейеп, хужаларса ышаныслы ҡиәфәт менән ҡаршы алды. “Киттең дә баттың. Йәһәтерәк кейемеңде алыштыр ҙа табын әҙерлә. Барыбыҙ ҙа асбыҙ”, – тип мығырҙанды.
Бына өҫтәлгә икмәк киҫеп ҡуйылды, бешкән ит урын алды. Хөрмәт әҙер закускаларҙы теҙҙе. “Ә салат ҡайҙа?”– тип һораған йәш кәләштең үтенесе лә ҡәнәғәтләндерелде. “Хәҙер эшләйем, биш-алты минуттан әҙер булыр”, тип тынысландырҙы уны хужабикә.
Кисә һуң ятып, иртән алтыла тороп, аш бешерергә тура килгәнлектән, Нәсимәнең башы сатнап ауырта. Фатирҙы йыйыштырыу ҙа байтаҡ ваҡытты алды. Иренең табын артында рюмкаларға коньяҡ ҡоя-ҡоя анекдоттар һөйләүе лә уға тәьҫир итмәне. Духовкалағы бәлеште табын уртаһына ултыртҡас, Мөҙәристең кәләше күҙҙәрен түңәрәкләндереп:
– Ой, Нәсимә, мин бындай майлы бәлеште ашамайым, һимергем килмәй! Хөрмәт, һин беләһең дә инде беҙҙең диетала икәнде! – тип көйһөҙләнде.
– Берәй еңелерәк кенә бәлеш бешереп булманымы ни, Нәсимә? Ысынлап та, Алина майлы аҙыҡтарҙы яратмай бит, – тине хужа ҡәнәғәтһеҙ төҫ менән.
–Үҙең бит итле бәлеш бешереүҙе һораның... – тине шым ғына ҡатыны.
– Бында иттең ни ҡыҫылышы бар, майлы булмаһын тинем бит! Иғтибар менән тыңла икенсе!
Табын артындағы һүҙ яйлап башҡа темаларға күсте – бизнес, ипотека, бензин, сәйәси ваҡиғалар... Хөрмәт ике бүлмәле фатирҙың тарлығына зарланды, ҡунаҡтар иркенләп ял итһен өсөн уны киңәйтергә, ипотека алырға уйлағанын әйтте.
– Ҡасан был хаҡта хәл иттең? Ипотека алыу тураһында кәңәшләшмәнең дә ...– тине шым ғына аптырашта ҡалған ҡатыны.
–Заявка биргәнмен инде, ошо йома банкка барам. Ниңә, һинең менән кәңәшләшергә кәрәк инеме ни? – тип ҡаштарын йыйырҙы тегенеһе. – Ғаиләлә ир кеше хәл итә, ә ҡатын уның һәр һүҙен йөпләп тора, аңланыңмы?
Табын артында тәрән тынлыҡ урынлашты. Мөҙәрис менән кәләше бер-береһенә ҡарашты, нимә тип һүҙҙе дауам итергә белмәнеләр. Нәсимә көсләп йылмайырға тырышты, көсөргәнеште йомшартырға теләп, ҡунаҡтарҙы салаттарҙан ауыҙ итергә саҡырҙы.
Кискеһен ҡунаҡтар саф һауа һуларға яҡындағы паркка барып әйләнергә булды, ә хужабикә тауҙай өйөлгән һауыт-һабаны йәһәтерәк йыуыу һәм иртәнге аш-һыуҙы хәстәрләү өсөн кухняға йүнәлде. Хөрмәт тә уға эйәрҙе. “Иртәнге ашҡа нимә әҙерләмәксеһең? Омлет кәрәкмәй, Алина йомортҡа сәләмәтлек өсөн зарарлы, ти. Бутҡа бешер. Ниндәйҙе тиһеңме? Уныһын ғына үҙең хәл ит инде, һинең өсөн мин уйлайыммы? Алина дөрөҫ әйтә, ә һин мәғәнәһеҙ һорауҙарың менән башты әйләндерәһең. Ялҡыттың. Күләгә кеүекһең, ҡатындар улай булмай”, – тип ире ишекте шартлатып ябып сығып та китте.
Иртән барыһы ла яңынан ҡабатланды. Дөгө бутҡаһы иргә оҡшаманы, ”мин һиңә ҡарабойҙай ярмаһынан бешер тинем, һаңғырау түгелһеңдер бит? Мин быны ашамайым”, тип тиҫкәреләнде. Нәсимә уның дөгө бутҡаһын яратҡанын яҡшы белә. Һәр саҡ фекерен алыштырырға күнеккән иргә ярарға тырышыу күп осраҡта һөҙөмтә бирмәй. Ә ҡунаҡтар алдында үҙенең “ҡалай шәп ир” икәнлеген күрһәтеү өсөн Хөрмәттең уны түбәнһетергә тырышыуы был юлы бөтә тыйылған сиктәрҙе уҙҙы. Ҡунаҡтарҙы оҙатҡандан һуң ире менән аңлашырға тырышып һүҙ башлаған ҡатынға быға тиклем ишетмәгән нахаҡ һүҙҙәрҙе яңынан кисерергә тура килде.
– Көнө буйы өйҙә ултыраһың! Мин эшләйем, һине өс йыл аҫрайым! Тағы ниндәй претензияларың бар? Миңә аҡыл өйрәтергә кем һин һуң әле?– тип екеренде ир.
– Мин – һинең ҡатының.
–Ҡатын? Һин – минең хеҙмәтсе! Аңланыңмы? Оҡшамаһа, ана бара юлың! – тип ҡысҡырынды бурҙаттай ҡыҙарынған, ауыр һулыш алған Хөрмәт, бирешмәҫкә тырышып. Нәсимә туп-тура, асыҡтан-асыҡ әйтелгән һүҙҙәрҙән еңеләйеп киткәнен тойҙо. Ысынлап та, сәпкә барып тейҙе бит. Дөрөҫөн әйтте ире. “Тик мин күләгә түгел! Бер ваҡытта ла һинең күләгәң дә, йорт декорацияһы ла булмаясаҡмын!” – ҡатын ышаныслы аҙым менән йәлләү, ытырғаныу тойғоһо тыуҙырған ир эргәһенән башын юғары күтәреп уҙҙы. “Быныһы һуңғы тамсы. Юҡ, мин бер ҡасан да һинең күләгәң булмаясаҡмын!”
Нәсих Хәлисов фотоэтюды.