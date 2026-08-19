"Бергә булыу" үҙәге балаларға ярҙам итә

Ул ғаиләләрҙе берләштергән мөһим социаль институтҡа әйләнде. Атай-әсәйҙәр бында ярҙам һәм кәңәш ала, үҙ-ара ышаныс һәм ярҙам атмосфераһын булдыра. 2025 йылдың декабренән улар эшмәкәрлекте 21-се балалар баҡсаһы бинаһында дауам итә. Дөйөм алғанда, «Яҡтылыҡ нуры» хәйриә фондының тарихы 2013 йылдан башлана, ә уның базаһында эшләгән «Бергә булыу» ғаиләгә ярҙам үҙәге 2017 йылда барлыҡҡа килә.
- Үҫеше артта ҡалған балаларҙы тейешле иғтибар менән уратып алһаҡ, улар тормошҡа яраҡлашып, йәмғиәтебеҙҙең бер өлөшө булырға һәләтле, - әңгәмәне «Бергә булыу» үҙәге етәксеһе Рәзинә Аҡсурина башланы.
- Баланың үҫешендә реаль прогрестың сере нимәлә икәнен беләһегеҙме? Тылсымлы таблеткала ла, бер тапҡыр ғына ҡулланылған интенсивлыҡта ла түгел. Сер даимилыҡта, - ти Рәзинә Зөлфәт ҡыҙы. - Белгестәребеҙ быны көн һайын ғәмәлдә күрә. Дәрестәр ғәҙәти тормош ритмының бер өлөшө булғанда, ысын мөғжизә барлыҡҡа килә: нейрон бәйләнештәр нығый, телмәр, моторика, аралашыу буйынса яңы күнекмәләр барлыҡҡа килә, баланың күҙҙәрендә арығанлыҡ сағылмай, ә ҡыҙыҡһыныу менән яна. Беҙ системалы шөғөлләнгән балаларҙың ыңғай динамикаһын күрәбеҙ. Бер-ике айҙа алға китеш һиҙелмәй кеүек тойолһа ла, ниндәй ҙур юл үтеүенә ғәжәпләнәсәкһегеҙ.
Рәзинә Зөлфәт ҡыҙы тәжрибәне китаптарҙан йәки методика буйынса ғына тупламаған. Ул үҙе лә үҫеш үҙенсәлеге булған баланың әсәһе. «Атай-әсәйҙәр менән бергә ун йылдан ашыу аутизм, балаларҙың церебраль фалижы, Даун синдромы кеүек психик тайпылышлы балаларҙы реабилитациялау, социализациялау буйынса бик кәрәкле эш алып барабыҙ. Бындай балаларҙы тейешле иғтибар, квалификациялы кадрҙар менән даими шөғөлләнеү менән уратып алһаҡ, улар яраҡлашырға һәм йәмғиәтебеҙҙең бер өлөшө булырға һәләтле икәнен яҡшы белә. Шуға күрә үҙәкте ойоштороусылар грант конкурстарында ҡатнаша, урындағы власть вәкилдәре, эшҡыуарҙар, меценаттар менән аралаша. Һуңғы уңышлы проекттарҙың береһе - Президент гранттары фондының конкурсында еңеү. Тап уның аҡсаһына белгестәр бөгөн 30-ҙан ашыу бала менән дәрестәр үткәрә.
- «Аҙым-аҙым» проектын «Бергә булыу» ғаиләгә ярҙам итеү үҙәгенең хеҙмәттәрен киңәйтеүгә бәйле әҙерләнек. Был темаға тәрәнерәк төшөнгән һайын, иртә ярҙамға һорау ҙа арта, - тип һөйләне «Яҡтылыҡ нуры» хәйриә фонды етәксеһе Әлфиә Баһауетдинова. - Шуға күрә проектта ике йәштән ете йәшкә тиклемге балаларға иртә ярҙам итеү хеҙмәтен үҫтереүгә йүнәлтәбеҙ. Бала ярҙамды иртәрәк алған һайын, уның ғәҙәти баҡсаға йөрөү, ғәҙәти мәктәптә уҡыу мөмкинлеге лә арта. Беҙҙең белгестәр командаһында логопед Гүзәл Кашаева, клиник психолог Ирина Бережанская, нейропсихолог Эмма Восканян, сенсор интеграцияһы буйынса белгес Гөлнур Һырлыбаева, арт-терапевт Дарья Ковалец кеүек үҙ эшен яҡшы белгән белгестәр бар. Балаларҙан тыш, өй шарттарында психик тайпылышлы балаларҙы тәрбиәләү алымдарын үҙләштереү өсөн ата-әсәләрҙең компетенцияларын арттырыу өҫтөндә лә эшләйбеҙ.
Әңгәмә башында Рәзинә Зөлфәт ҡыҙы һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙы социализациялауҙа системалылыҡ һәм даимилыҡ мөһимлеге тураһында ла телгә алды.
«Бергә булыу» үҙәге, әйтерһең дә, тәрбиәләнеүселәре менән бергә үҫә. Хәҙер бында параллель рәүештә тағы бер проект тормошҡа ашырыла, ул «Мин булдыра алам» тип атала. Дәрестәр шәмбе көндәре үткәрелә, унда балалар остаздарының һиҙгер етәкселеге аҫтында һүрәт төшөрә, һылап эшләй, оҫталыҡ күрһәтә һәм хатта емеш-еләк салаттары һәм башҡа төрлө аҙыҡ әҙерләй.
Гөлнара Маликова, Радмирҙың әсәһе:
- 2026 йылдың ғинуарынан «Бергә булыу» үҙәгендә шөғөлләнәбеҙ. Балам бик әүҙем, аралашыусан, шуға күрә дәрестәргә йөрөргә ярата, уға бында оҡшай. Үҫештәге тайпылыштар тураһында сабый сағында уҡ белдек, шуның арҡаһында иртә коррекция башланды. Татарстанда Яр Саллы ҡалаһының махсуслаштырылған үҙәгендә ике тапҡыр реабилитация үттек. Ҡыҙғанысҡа, унда барыу бик ҡиммәт тора, шуға күрә беҙгә үҙәктә «Бергә булыу» мөмкинлеге бирелеүенә шатландыҡ. Бында яҡшы шарттар булдырылған, үҙ эшенең оҫта белгестәре, беҙҙе, ата – әсәләрҙе лә, иғтибарһыҙ ҡалдырмай. Беҙ күп ғаиләләр менән дуҫлаштыҡ.
Элина Уразаева, Эмилияның әсәһе:
- Беҙгә логопед Гүзәл Кашаеваның дәресе бик оҡшай. Уның ярҙамында беҙҙә бик яҡшы үҙгәрештәр булды: ҡыҙыбыҙ ныҡышмалыраҡ уйнай, пазл йыйырға өйрәнде. Ул башта һөйләшмәй ҙә ине, ә хәҙер инде төҫтәрҙе атай. Үҙәк хеҙмәткәрҙәренә ҙур рәхмәт!
Әгәр һеҙгә йәки таныштарығыҙға ошо тема буйынса ярҙам кәрәк икән, мөмкинлектәре сикләнгән балаларға ярҙам итеү үҙәгенә мөрәжәғәт итегеҙ, Ул Мәләүез ҡалаһы, Колхоз урамы, 10-сы йорт, 21-се балалар баҡсаһы адресы буйынса урынлашҡан. Белешмәләр өсөн телефон: 8-9273514274 (Рәзинә Зөлфәт ҡыҙы Аҡсурина).
“Гармония” халыҡты социаль хеҙмәт күрһәтеү үҙәге директоры Иршат Хисаметдинов: