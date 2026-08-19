Яңы офис халыҡҡа файҙа килтерә

19 августа Ағиҙел ҡалаһына эш сәфәре барышында Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров быйыл апрель айында асылған “Ғаилә” күп функциялы үҙәген ҡараны. Халыҡты социаль хеҙмәтләндереүҙең 11 дәүләт учреждениеһын һәм йәмәғәт ойошмаларын берләштергән республикалағы был беренсе комплекс.
Үҙәк заманса ҡорамалдар менән йыһазландырылған Ул “Берҙәм тәҙрә” форматында хеҙмәттәр күрһәтә. Килеүселәргә уңайлы булһын өсөн ҡабул итеү һәм консультация уҙғарыу зонаһы ойоштролған, балалар өсөн уйын мөйөшө булдырылған, навигация менән мәғлүмәт стендтары эшләнгән. Бынан тыш күмәк кеше ҡатнашлығындағы сараларҙы уҙғарыу, йәштәргә һәм ололарға әүҙем ял итеү өсөн дә киңлектәр бар.
Башҡортостан Башлығы “Рәсәй эше” тигән яңыртылған кадрҙар үҙәген, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү үҙәген ҡараны, Ағиҙелдең йәш быуыны менән аралашты.
“Ватанды һаҡлаусылар” дәүләт фонды филиалында Радий Хәбиров махсус хәрби операция ветераны менән һөйләште. Ул күп функциялы үҙәккә адреслы социаль ярҙам программаһы сиктәрендә үҙенең эшен асыу өсөн ғариза бирергә килгәйне. Республика етәксеһе яугирҙең һаулығы менән ҡыҙыҡһынды, проектын тормошҡа ашырыуҙа уңыштар теләне.
Йәштәр менән аралашҡан арала республика Башлығы вуз-ара студенттар кампусы төҙөлөүе, Өфө юғары уҡыу йорттарында студенттар өсөн уңайлы шарттар тыуҙырылыуы тураһында һөйләне.
Радий Хәбиров махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар өсөн гуманитар конвой әҙерләүҙә Ағиҙел ирекмәндәренең эшмәкәрлеген юғары баһаланы. М. Шайморатов исемендәге ирекмәндәр штабы ағзалары әйтеүенсә, улар 5 километр оҙонлоғонда маскировка селтәрҙәре әҙерләгән, 2,5 меңдән ашыу окоп шәмдәрен яһаған, йөҙәрләгән дронға ҡаршы плащтар теккән.
Әүҙем оҙон ғүмерлелек клубында ҡатнашыусылар “Башҡортостан оҙон ғүмерлелеге. Туризм” республика программаһы буйынса тыуған төйәгебеҙ буйынса сәйәхәт итеү мөмкинлеге өсөн төбәк етәксеһенә рәхмәт белдерҙе.
Был бинала ҡала хакимиәтенең йәштәр сәйәсәте бүлеге, “Ғаилә” хеҙмәте, “Тәүгеләр хәрәкәте” филиалы һәм башҡа ойошмалар урынлашҡан.
Радий Хәбиров шулай уҡ Бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ буйынса Башҡортостан Республикаһы агентлығының “Минең бизнесым” үҙәге бүлексәһен дә ҡараны. Бында мәғлүмәт-консультация хеҙмәттәре һәм ярҙам күрһәтелә, шулай уҡ бизнес вәкилдәре өсөн белем биреү саралары уҙғарыла.
Төбәк етәксеһе үҙәк клиенттары менән аралашты, белгестәр менән бизнесҡа ярҙам итеү сараларын тикшерҙе.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.