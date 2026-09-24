Баламды әсәһенән тартып алырға теләмәйем!

Күршем Марат Хәйҙәр улы менән йорт янында гөр килеп барған өмәлә йәнә осраштыҡ. Һәр ваҡыт асыҡ йөҙлө танышымдың кәйефе төшөнкөрәк, йөҙө уйсаныраҡ тойолдо. Ике йыл элек уның ҡатыны менән айырылышыуын бик ауыр кисереүен, хәҙер фатирында яңғыҙ йәшәүен, бәлиғ булмаған ҡыҙын ял һайын тигәндәй өйөнә алып ҡайтып, театр-музейҙарға, магазиндарға йөрөтөүен яҡшы беләм. Бөгөн үҙе минең менән беренсе булып һүҙ башларға булды.
– Ҡыҙым Ләйләнең килгәнен көтәм, ниңәлер оҙаҡлап китте... – тине ул, йорт тирә-яғына күҙ һалғандан һуң. – Минең тормошом үҙгәрергә тора әле, күрше. Тик уны нисек баһаларға ла белмәйем бит әле.
– Үҙгәрештәр яҡшы яҡҡа булырға тейеш, Марат Хәйҙәр улы.
Яҡшылыҡҡа өмөт итәйек, әллә “буйҙаҡлыҡ” статусы үҙгәреш кисерәсәкме? Мин бик шат... – тигән булдым уйынлы-ысынлы.
– Һин беләһең инде, ҡатыным Венера менән айырылышҡанда уның нисек ғауғалы “спектакль” ҡороп, бала менән осраштырмаҫҡа тырышыуын, судта илай-илай Ләйләне үҙе менән ҡалдырыуға өлгәшеүен, мине һәр мөйөштә хурлап, булдыҡһыҙ атай икәнлегемде һөйләп йөрөүен... Ҡыҙым да ҡаршылашманы, төнгә тиклем телефонда ултырырға, тәмле аш урынына тәм-том менән сикләнергә рөхсәт иткән, көндәлеген асып та ҡарамаған әсә уға бик яҡын тойолғандыр. Әсәй әсәй инде, балаға иң яҡыны, иң йылыһы... Судтан һуң ул тағы шәбәйеп, ҡотороп китте, ҡыҙым менән осрашыуҙы тыйырға, бары алимент ебәреүҙе талап итергә тырышты.
Мин, әлбиттә, баланы көс менән тартып алыу яҡлы түгел. Ҡыҙым былай ҙа ғаиләләге ығы-зығы арҡаһында стресс кисерҙе, мин уны үҙ яйына ҡуйҙым. Һәр ял һайын миңә килергә ашҡынып торҙо, түңәрәктәр өсөн түләнем, кейем-һалымды бергәләп һайлап алдыҡ.
Үҙ-ара мөнәсәбәтебеҙ бик яҡшы. Өйҙәге ҡағиҙәләрҙе лә ул яйлап ҡабул итте, телефонды йоҡлар алдынан миңә тапшыра, урамға йөрөргә сығыр алдынан дәрестәрен әҙерләргә ғәҙәтләнде.
Кисә көтмәгәндә Венера үҙе миңә шылтыратып, Ләйләгә атай тәрбиәһе, атай хәстәрлеге етешмәүен, ҡыҙының яҙмышы өсөн бик борсолған әсә булараҡ, ныҡ көйөнөүен белдерҙе. Имеш, 13 йәш – үҫмерлек осоронда үтә мөһим хәүефле осор, ә һин бер үҙең иркен фатирҙа йәшәйһең, эшең дә яҡын, тимәк, ҡыҙыңды контролләргә мөмкинлегең дә күберәк. Ә уларҙың фатирында ҡыҙыбыҙ өсөн айырым бүлмә юҡ икән! Мин тыныс ҡына, ҡаршы төшмәй тыңланым, ике көн генә элек уның социаль селтәргә һалған фотоларын, фатирҙарындағы яңы заманса ремонтты, асыҡ төҫтәге диванды һәм ғаиләбеҙҙе боҙған яңы тормош юлдашын күргәйнем инде. Йәш ирҙең сит үҫмерҙе тәрбиәләү, уның проблемаларын хәл итеү менән шөғөлләнергә теләмәүен уға тиклем дә һиҙенә инем. Хәҙер һөйгән ире менән йәшәүҙең “баллы” мәле, “кәнфитле-гөлләмәле” осоро тамамланған, күрәһең.
Иң мөһиме, Венера мәсьәләне үҙенә яйлы рәүештә хәл итергә тырышты: мин үҙем килеп, ҡыҙымды алып ҡайтып китергә тейешмен. Бала өсөн был минең кинәт ҡабул иткән ҡарарым кеүек тойолорға тейеш, ә әсәйҙең бында бөтөнләй ҡыҫылышы юҡ!
“Әгәр ҙә һин Ләйләнең йәшәү шарттарын үҙгәртергә теләйһең икән, уны яныңа ултыртып, ни өсөн шулай кәрәклеген аңлатырға тейешһең. Балаһын әсәһенән йолоп алған йүнһеҙ атай ролендә булырға һис кенә лә теләмәйем. Мин ҡыҙым менән йәшәргә шатмын, уның өсөн уңайлы шарттар тыуҙырырға әҙермен. Тик минең төп шартты үтәргә тейешһең”, – тинем Венераға. Бәлки, ситтән ҡарағанда минең талабым урынһыҙ тойолалыр. Минеңсә, ул ҡыйыулыҡ табып, ҡыҙының күҙҙәренә тура ҡарап, ни өсөн яҡшы әсәй булыу теләгенең яңы тормош көтә башлау менән һүрелеүен, юҡҡа сығыуын аңлатырға тейеш”, – тине күршем етдилек менән.
Атай был осраҡта хаҡлылыр кеүек, ҡаршы төшөүселәр ҙә табылыр, ә һеҙ, уҡыусылар, ниндәй фекерҙә?
Нәсих Хәлисов фотоэтюды. Был материалға ҡағылмай.