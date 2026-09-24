Күптән түгел Республиканың Матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары агентлығы етәксеһе урынбаҫары Марат Ғәзизов етәкселегендә журналистар өсөн семинар үткәрелде. Сара киң мәғлүмәт сараларында социаль әһәмиәтле сирҙәрҙе иҫкәртеү темаһына арналды.
– Мөһим саранан һуң һеҙҙе күреүемә шатмын. Форсаттан файҙаланып, күптән түгел үткәрелгән һайлауҙа берҙәм эшләүегеҙ өсөн рәхмәт белдерәм, – тине Марат Әсхәт улы. – Бөгөнгө семинар кеше иммунодефициты вирусының таралыуы һәм сәләмәт тормош алып барыу темаһына арнала. Киң мәғлүмәт сараларында ошо тема тураһында яҙылған мәҡәләләр баҫыла.
Ҡасандыр күптәр, ВИЧ менән наркомандар ғына сирләй, был хәүеф беҙгә бер нисек тә ҡағылмай, тип уйлай ине. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәҙер ул эпидемиологик инфекцияға әүерелде.
– Кеше иммунодефициты вирусы (ВИЧ) СПИД сирен ҡуҙғыта һәм иммун системаһы күҙәнәктәрен зарарлай. Һөҙөмтәлә вирус уларға үтеп инеп үрсей, ҡаҡшата һәм иммун системаһы төрлө сирҙәргә ҡаршы тора алмай, үҙәк нервы системаһы зарарлана, неврологик үҙгәрештәр башлана. ВИЧ-инфекция йоҡторған кешенең менән бысратылған энәләрҙе һәм башҡа инструменттарҙы бергә ҡулланыу, енси бәйләнештәр – сирҙе йоҡтороуҙың төп юлдары, – тип һөйләне СПИД-ҡа һәм йоғошло сирҙәргә ҡаршы көрәш буйынса республика үҙәге табип-эпидемиологы Залина Йәнгәрәева.
ВИЧ-инфекцияның инкубация осоро уртаса алты ай тәшкил итә, шуға күрә һәр алты ай һайын тест үтеү зарур. Был бигерәк тә сәләмәтлегенә битараф ҡараған, уны хәүеф аҫтына ҡуйған, спиртлы эсемлектәр менән мауыҡҡан, осраҡлы бәйләнештәрҙе инҡар итмәгән замандаштарыбыҙға ҡағыла.
Белгестәр билдәләүенсә, ВИЧ-инфекцияға йыш ҡына 31 – 60 йәшлек кешеләр дусар булыусан. Диагноздарын аңлы рәүештә ҡабул иткәндәр дауаланырға һәм ғәҙәти тормошта йәшәргә теләй.
– Бигерәк тә йәштәр күберәк мәғлүмәтле, социаль селтәрҙән әүҙем файҙалана, ишетә һәм күрә, сәләмәт булыуыңа ышаныу өсөн тест үтеүҙең кәрәклеген аңлай, – тип һөйләне СПИД-ҡа һәм йоғошло сирҙәргә ҡаршы көрәш буйынса республика үҙәгенең ойоштороу-методика бүлеге етәксеһе Айгөл Хәйретдинова. Ул социаль селтәрҙең тормошобоҙға үтеп инеүе, төрлө кәртәләрҙе еңергә ярҙам итеүе, бигерәк тә йәш быуын вәкилдәрен әүҙем тормош алып барыуға йәлеп итеүе, СПИД үҙәгенең был йәһәттән тәжрибәһе тураһында һөйләне.
СПИД-ҡа һәм йоғошло сирҙәргә ҡаршы көрәш буйынса республика үҙәгенең юридик бүлеге етәксеһе Мират Ғәлиев СПИД һәм ошо ауырыу менән йәшәүселәрҙең хоҡуҡтары, бурыстары һәм уларҙы социаль йәһәттән яҡлау тураһында әйтте.
Төп маҡсат – йәш быуынды заман сиренә юлыҡтырмау. Бының өсөн вирусты йоҡтороу юлдарын булдырмаҫҡа кәрәк. Ошо йәһәттән психолог ярҙам итә. Семинарҙа психолог, “Балалар+” хәйриә фонды програмалары етәксеһе, психолог Анна Рафиҡова һәр һүҙҙең ҡиммәте, журналист материалдарының был категорияға ҡараған кешеләр тормошона йоғонтоһо тураһында бәйән итте. “Ыңғай мөхит” йәмғиәте психологы Олег Кушнерук ошо проблемаларҙы яҡтыртҡанда этика үҙенсәлектәре тураһында онотмау кәрәклеген билдәләне. Ошо уҡ йәмғиәт белгесе Александр Васильев был сирҙәргә бәйле теманы яҡтыртыу үҙенсәлектәре тураһында һөйләне.
– Һәр кемдең пландары, уй-хыялдары, тормошо бар. Диагноз менән генә барыһы ла сикләнеп ҡалмаһын. Беҙҙең дә үҙебеҙҙе төрлө яҙмаларҙа күрергә теләгән мәлдәр бар. Бының өсөн ВИЧ-инфекциялы кеше менән ныҡлабыраҡ танышһағыҙ, һорауҙарҙы тыныс бирһәгеҙ, беҙгә иғтибарлыраҡ булһағыҙ, тауышығыҙҙа хөрмәт сағылһа ине, – тип теләктәрен уртаҡлашты арауыҡта үткәрелгән сарала ҡатнашҡан, исеме аноним рәүештә ҡалған ВИЧ инфекциялы кеше.