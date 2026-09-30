Республикала федераль журналистар эшләй

Был аҙнала Башҡортостанда Геннадий Тимченконың хәйриә фонды һәм федераль киң мәғлүмәт сараларынан килгән хәбәрселәр эшләй. Журналистар Стәрлетамаҡ, Иглин, Мәләүез, Дәүләкән райондары, Бөрө ҡалаһында буласаҡ һәм фонд ярҙамында балалар һәм үҫмерҙәр өсөн тормошҡа ашырылған башланғыстар, социаль проекттар менән танышасаҡ. Программала – Мәләүез районының Ергән ауылы мәктәбендә “Тыуған яҡ: асыштар картаһы” проекты, Дәүләкәндә “Перезагрузка 2.0. Үҫеш киңлеге” һәм Бөрөлә “Нашвайб” йәштәр майҙансыҡтары, Стәрлетамаҡ районының Первомайский ауылы китапханаһындағы “Клепа” Үҫеш үҙәге, шулай уҡ “Иглин хоккей лигаһы” проекттары.
Ә матбуғат турына тиклем Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров фондтың генераль директоры Галина Лапонова менән осрашты. Улар бәләкәй биләмәләрҙә социаль башланғыстарға ярҙам итеү, коммерцияға ҡарамаған секторҙы үҫтереү һәм артабан берлектәге проекттарҙы тормошҡа ашырыу буйынса үҙ-ара эш итеү темаларына һөйләште.
Радий Хәбиров Тимченко фонды етәкселегенә республиканың коммерцияға ҡарамаған ойошмаларының социаль башланғыстарын яҡлағандары өсөн рәхмәт әйтте, ул финанс ярҙамы менән генә сикләнмәй, тип билдәләне. Фонд эксперт компетенциялары менән уртаҡлаша һәм уңышлы практикаларҙы таратырға ярҙам итә.
– Һеҙ яңы идеяларҙы алға этәргән иң ҡеүәтле локомотив, ҙур рәхмәт, – тине Радий Хәбиров. – Һеҙҙең республикабыҙҙың бөтә биләмәһендә эшләүегеҙгә бик шатбыҙ. Үҙ эшмәкәрлеген төбәктең баш ҡалаһында ғына туплаған фондтар бар. Ә һеҙҙә Дәүләкән дә, Яңауыл һәм Асҡын да. Беҙҙә иҫ киткес кешеләр йәшәй, бик һәләтле балалар, һәм беҙ уларға ҙур иғтибар биргәнегеҙ өсөн рәхмәтлебеҙ.
Галина Лапонова йылы ҡабул итеүҙәре өсөн республика етәкселегенә рәхмәт әйтте.
– Башҡортостанға сәфәр – ул беҙ хуплаған проекттарҙың һөҙөмтәләрен тағы бер тапҡыр күреү өсөн яҡшы мөмкинлек, – тине Галина Лапонова. – Беҙ шулай уҡ йәмәғәтселеккә ҙур булмаған ауылдарҙың потенциалын һәм мөһим башланғыстарҙы алға ебәрергә әҙер булған халыҡтың әүҙемлеген күрһәтергә теләйбеҙ.
Иң тәүҙә матбуғат турында ҡатнашыусылар “Салют” республика реабилитация-белем биреү комплексына барҙы. Бында Тимченко фонды, коммерцияға ҡарамаған ойошмалар һәм төбәктең дәүләт учреждениелары вәкилдәре менән түңәрәк өҫтәл үтте.
Журналистар менән әңгәмәлә Радий Хәбиров социаль мәсьәләләрҙе хәл итеүҙә коммерцияға ҡарамаған ойошмаларҙың мөһим ролен билдәләне.
– Дәүләт стратегик йүнәлештәрҙе билдәләй, ҡарарҙар ҡабул итә. Әммә социаль өлкәлә күп үҙенсәлектәр һәм нескәлектәр бар. Тап шуға күрә социаль йүнәлешле коммерцияға ҡарамаған ойошмаларға халыҡтың көнүҙәк һорауҙарына яуап биреү өсөн ҡайһы бер вәкәләттәрҙе тапшырабыҙ, – тине Радий Хәбиров. – Ҡағиҙә булараҡ, был иң көсһөҙ ҡатламдарға ярҙам итеүгә ҡағыла.
Башҡортостан Башлығы республикала көслө коммерцияға ҡарамаған секторҙың формалашыуын билдәләне.
– Беҙ Президент гранттары фонды менән тығыҙ эшләйбеҙ. Ғаризалар һаны буйынса беҙ илдә беренсе, – тине Радий Хәбиров. – Һәм, әлбиттә, республика Геннадий Тимченко фонды менән дә ярайһы уҡ йөкмәткеле эш алып бара. Улар Башҡортостан ойошмаларының дөйөм суммаһы 30 миллион һумдан ашыуға 50 проектын хупланы.
Галина Лапонова Башҡортостан фонд өсөн әүҙем партнерға әүерелде, уның менән оҙайлы хеҙмәттәшлек булдырыла, тип билдәләне. Ул, Башҡортостанда фондтан финанслау менән бер рәттән башланғыстарҙа ҡатнашыусылар үҙҙәре лә 10 миллион һум самаһы аҡса йәлеп иткән тине.
– Беҙҙең өсөн тотороҡлолоҡ мөһим. Беҙ проект командаларын һәм ойошмаларын аҡса йәлеп итергә өйрәтәбеҙ. Грант – ул беренсе аҙым. Бер нисә йыл дауамында беҙ һәр ойошмаға үҫешергә, партнерҙар табырға, төрлө ведомстволар менән һөҙөмтәле эш итергә ярҙам итәбеҙ, – тине ул.
Фото: Александр Королев һәм Башҡортостан Башлығы сайты.