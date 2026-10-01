“Һөт кухня”һы яңы продукция менән тулылана

Башҡортостан Республикаһының “Һөт кухня”һы дәүләт автономиялы учреждениеһы республикабыҙҙың һөт баҙарында ныҡлы позиция биләй. 2025 -2026 йылдарҙа бушлай туҡланыу менән 20 меңдән ашыу кеше тәьмин ителде. Улар араһында ауырлы ҡатындар, имеҙеүсе әсәйҙәр, аҙ тәьмин ителгән ғаиләләрҙәге, опекалағы балалар бар. Шулай уҡ махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың өс йәшкә тиклемге балалары, ауырлы, имеҙеүсе ҡатындары ла был ярҙамдан файҙалана.
Һөт кухняһының балалар тауарҙарына – бәләкәй күләмдәрҙә һөт, эремсек, йогурттар инә. Ике йыл элек ассортиментта бөтә ғаилә өсөн һөт продукцияһы барлыҡҡа килде – ул литрлы һауыттарҙа һөт һәм кефир, ҙур күләмдә эремсек, ҡаймаҡ, аҡ май, татлы йогурттар. Йомшаҡ һәм ярым ҡаты сырҙар етештереү артабанғы аҙым булып торҙо: соломкалар, халуми, качотталар әҙерләнә башланы.
Яңы продукция рәтен тулыландырыу бының менән генә туҡталманы.
Башҡортостандың “Һөт кухняһы” дәүләт автономиялы учреждениеһы директоры Эльдар Сәйғәфәров һүҙҙәренә ҡарағанда, быйыл май айында Һөт кухняһының тауар ассортиментында яңы ризыҡ – классик һәм баллы ҡымыҙ эсемлеге барлыҡҡа килде. Һөт цехы Үрге Ҡыйғы ауылында урынлашҡан, унда етештереү тулыһынса яйға һалынған.
Тәмле һәм файҙалы эсемлекте республикабыҙ халҡы яратып өлгөрҙө. Улар ҡымыҙҙың уникаль туҡлылылыҡ сифатын да, тәмен дә лайыҡлы баһаланылар.
Әйтергә кәрәк, “Һөт кухняһы” продукцияһы оҙаҡ йылдар дауамында Башҡортостан халҡын юғары сифаты һәм бай ассортименты менән һөйөндөрә. Республикабыҙ сауҙа селтәрҙәрендәге таратыу пункттарында уларҙы һәр ваҡыт табырға мөмкин.
Килеп тыуған барлыҡ һорауҙарҙы хәл итеү, йүнәлеш биреү маҡсатында МАКС мессенджеры платформаһында “Һөт кухняһы консультант” тигән чат-бот булдырылған. Унда бүлектәр буйынса ата-әсәләрҙә килеп тыуған һорауҙарға яуаптар тупланған, файҙалы һылтанмалар беркетелгән. Шулай уҡ операторға мөрәжәғәт итеү мөмкинлеге лә бар.
Сифатҡа ҙур иғтибар биреү һәм тәмлелеге һөҙөмтәһендә “Һөт кухняһы” продукцияһын яратҡан ғаиләләрҙең арта барыуы ла ғәжәп түгел.
Фото: Башҡортостандың “Һөт кухняһы” дәүләт автономиялы учреждениеһынан.