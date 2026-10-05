Кеше вафат булып, аҡсаһы ҡалһа...

Был ябай мәсьәлә түгел. Кешенең пенсия картаһы, банкта вклады, тупланма иҫәбе була. Тормош булғас, кинәт кенә яҡын кешеңдең ауырып китеүе, хатта көтмәгәндә вафат булыуы мөмкин. Кеше юҡ, ә аҡсаһы ҡалған. Иң яҡын кешеләренең дә ыл хаҡта белмәүе ихтимал, ҡайһы банкта аҡсаһы ята, банк картаһын ҡулланырға буламы һәм башҡа һорауҙар тыуа.
Беренсенән, вафат булған кешенең аҡсаһы бер ҡайҙа ла юғалмай, дәүләт тарафынан тартып алынмай, ул мираҫ составына инә һәм вариҫтарға күсә. Тик уны шунда уҡ бирмәйәсәктәр. Банк кешенең вафат булғанын белеп, иҫәп буйынса операцияларҙы туҡтата. Вариҫтар билдәләнмәй тороп, банктың аҡсаны бер кемгә лә бирергә хоҡуғы юҡ.
Аҡса вариҫтарға өс юл менән күсергә мөмкин. Тәүге ысул – вклад ятҡан банкта рәсмиләштерелгән васыятнамә. Ул түләүһеҙ, нотариаль рәүештә раҫланған васыятнамәгә тиңләштерелә. Бик уңайлы ысул, банкка килеп, күрһәтмәгә ҡул ҡуйырға ғына кәрәк. Икенсе ысул – нотариус янында төҙөлгән ғәҙәттәге васыятнамә. Өсөнсө ысул – закон буйынса, әгәр васыятнамә яҙылмаған булһа. Вариҫтарҙың тәүге сираты – ире (ҡатыны), балалары, ата-әсәһе, аҙаҡ башҡалар билдәләнә. Осраҡтарҙың өсөһөндә лә юл бер: нотариусҡа барырға, васыятнамә эшен асырға, мираҫҡа хоҡуҡ тураһында танытма алырға һәм улар менән банкка юл тоторға. Мираҫ эше асылғандан һуң алты ай үткәс, аҡсаны алырға мөмкин.
Әммә бында мөһим иҫкәрмә барлығын күптәр белмәй. Ерләү эштәренә срогынан алда аҡса алыу мөмкинлеге бирелгән. Алты ай үткәнен көтөп тороу кәрәкмәй. Мираҫ эшен асҡан нотариус түләү тураһында ҡарар сығара һәм банк ошо ҡарар буйынса аҡса бирә. Бындай түләүҙең сиге билдәләнгән – Граждандар кодексының 1174-се статьяһы буйынса ул 100 мең һумдан артмаҫҡа тейеш. Аҡса алыуҙың законлы юлы тураһында һәр кемгә белеү ҡамасауламаҫ, сөнки йыш ҡына ошондай фажиғәле, ауыр хәлдәрҙә кеше ерләү мәшәҡәттәренә ҡайҙан аҡса алыу тураһында баш вата, бурысҡа алырға мәжбүр була.
Александр Данилов фотоһы.