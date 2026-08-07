29 августа Өфөлә Prime FL Ставкалары Лигаһы
84 килограмға тиклемге ауырлыҡ үлсәмендә титул алышында лиганың иң шәп көрәшселәре Илнар «Хантер» Ишембаев һәм Хәмзәт «Маэстро» Куриев осраша.
29 август. Көрәш һарайы
----------------------------------------------------------------------------------
29 августа Өфөлә Prime FL Ставкалар Лигаһында
70 килограмға тиклемге ауырлыҡ үлсәмендә титул алышында тамашасыларҙың яратҡан көрәшсеһе "Маугли" һәм бығаса еңелеү белмәгән десантсы Филипп Косырев осраша.
29 август. Көрәш һарайы
+16
Фото: ойоштороу комитетынан.