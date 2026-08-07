Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
7 Августа , 08:45

29 августа Өфөлә Prime FL Ставкалары Лигаһы

Көрәш һарайында ике титул алышы була.

29 августа Өфөлә Prime FL Ставкалары Лигаһы29 августа Өфөлә Prime FL Ставкалары Лигаһы
29 августа Өфөлә Prime FL Ставкалары Лигаһы

29 августа Өфөлә Prime FL Ставкалары Лигаһы

84 килограмға тиклемге ауырлыҡ үлсәмендә титул алышында лиганың иң шәп көрәшселәре Илнар «Хантер» Ишембаев һәм Хәмзәт «Маэстро» Куриев осраша.

29 август. Көрәш һарайы

----------------------------------------------------------------------------------
29 августа Өфөлә Prime FL Ставкалар Лигаһында

70 килограмға тиклемге ауырлыҡ үлсәмендә титул алышында тамашасыларҙың яратҡан көрәшсеһе "Маугли" һәм бығаса еңелеү белмәгән десантсы Филипп Косырев осраша.

29 август. Көрәш һарайы


+16

Фото: ойоштороу комитетынан.

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика