Йылайырҙа шәп ярыштар үтте

Йылайыр районының “Дуҫлыҡ” лагеры нигеҙендә “Za единство – Za берҙәмлек” тигән йәштәр форумы үҙенең эшен дауам итә. Мөһим сараларҙың береһе иң көслөләрҙең традицион йүгереүе булды. Ул “Рәсәй спорты” дәүләт программаһы (государственная программа "Спорт России") сиктәрендә ойошторолдо. Был турала район хакимиәте хәбәр итә.
Ҡаршылыҡлы экстремал уҙыш стартына 10 команда сыҡты. Ойоштороусылар улар өсөн 10 этаптан торған етди һынауҙар ҙа әҙерләп ҡуйғайны. Шаҡмаҡтар буйлап һикереү, ағас ҡолғаны команда менән күсереү, лабиринт аша үтеү, автомобиль тәгәрмәстәрен шылдырыу, бысраҡ һәм һыу аша үтеү.
Бында тиҙлеккә лә иғтибар ителде, команданың берҙәмлеге лә күренде. Ҡатнашыусылар белдереүенсә, берәмләп был ҡаршылыҡтарҙы үтеү мөмкин түгел, бары тик иптәштәреңдең ярҙамы менән быға өлгәшеп була.
Бысранған, һыуланған булыуҙарына ҡарамаҫтан, күҙҙәре янып торған ҡатнашыусылар улар өсөн мөмкин булмаған бер нәмә лә юҡлығын дәлилләне.
- Тәүҙә еңел һымаҡ тойолғайны. Ҡаршылыҡтарҙы үтә башлау менән адреналин өҫтәлә. Бик оҡшаны. Был һынауҙарҙы тағы ла бер үтер инем, - тине форумда ҡатнашыусы Гөлдәр.
Был саралар "Демография" милли проектына (национальный проект "Демография") ярашлы уҙғарылды. Милли проекттар ил Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.
Автор фотоһы.