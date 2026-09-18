Тотош бер дәүер арабыҙҙан китте...

Дәһшәтле йылдарҙың тере легендаһы - Ишҡол Мәхмүтов Әбйәлил районы Ҡаҙмаш ауылы уҙаманы ине. 100 йәшен тултырырға бер аҙна ғына ҡалғас, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны мәңгелеккә арабыҙан китте. Тотош бер дәүер китте... Үҙе иҫән саҡта Ишҡол олатай менән бер нисә тапҡыр осрашырға, һуғыш хәтирәләрен ҡайтанан яңыртырға тура килде. Үҙе тере саҡта яҙманы һеҙгә лә тәҡдим итәм.
Ишҡол олатайға һуғыш осороноң ауыр мәлдәрен үҙ иңендә татырға ла, ҡанлы бәрелештәрҙә булырға ла, дошмандар ҡулына эләгеп, төрлө михнәтле ауырлыҡтарҙы үтергә тура килә. Әммә йәшәүгә булған ышанысы, тыуған яғына тере килеш әйләнеп ҡайтыу теләгенең көслөлөгө уға бар һынауҙарҙы йырып сығырға көс һәм дәрт бирә. Бөгөн ул бәхетле атай һәм олатай, балаларының ҡәҙер-хөрмәтендә йәшәй, уларға өлгө булып тора.
Һуғыштың тәүге көндәренән үк ҡулына мылтыҡ алмаһа ла, быуындары саҡ ҡатҡан үҫмергә һалдат һурпаһын татырға тура килә. 1943 йылда ете класты тамамлаған Ишҡол Хәмзә улы көҙөн әрме сафына алына. Алкино станцияһында буласаҡ һалдаттарҙы хәрби әҙерлеккә өйрәтеп, декабрҙең уртаһында фронтҡа оҙаталар. Смоленск өлкәһенә эшелондарға тейәлгән буласаҡ һалдаттар алда үҙҙәрен нимә көтәсәген уйлап та бирмәгәндер.
-Дим буйынан ултырып сығып киттек тә ҡайҙа алып барғандарын да белмәй, юлда бик оҙаҡ барҙыҡ. Ашатыу яғы наҡыҫ, көнөнә бер аҙ икмәк менән өйрә ашаталар, шуның менән вәссәләм. Аҙаҡ аңлауыбыҙса, беҙҙе урмандарға урынлаштырҙылар, партизандар кеүек бер аҙ ятырға тура килде, Эстонияла икәнебеҙҙе белдек. 516-сы дивизияла хеҙмәт иттем. Күбеһенсә төнөн траншеялар ҡаҙыйбыҙ, Ригаға сыҡҡан юлды һаҡлайбыҙ. Көндөҙ ҙә, төндә лә өҫтөбөҙгә ҡурғаш ямғыры кеүек снарядтар яуа, кемдең ҡайҙа икәнлеген дә белеп булмай. Снаряд тейеп, контузия алған һалдаттарҙың ҡысҡырыуы тиһеңме, өҙөлгән ҡулдар йәки баштарҙың тәгәрәп йөрөүе-үҙе үк аңлата алмаҫлыҡ бер мәхшәр ине. Ул ваҡыттар оҙаҡ йылдар төшкә кереп, йөрәктәрҙе телгеләне,-ти әңгәмәсем. – Мин күргән-кисергәндәрҙе хәҙер һөйләһәм, кеше ышанмай ҙа. Нисек итеп барыһына ла түҙгәнмендер тип уйлап ҡуям.
1944 йылдың июль айында улар ҡамауҙа ҡала. Дошмандар әсиргә эләккән һалдаттарҙы һыу аҫты кәмәләренә ултыртып, Дрезден ҡалаһындағы тотҡондар ултырған лагерға алып килә. “Өс ай самаһы туҡмап эшкә алып барҙылар, саҡ ҡына хәлең булмаһа, фашист винтовкаһы менән килеп, күкрәкте бәргесләргә тотонор ине. Үлән һурпаһы менән күгәргән икмәк ашап, сыҡмаған йәнде саҡ алып йөрөнөк. Күпме михнәттәр аша үтелде, ҡыҙым, хатта иҫләге лә килмәй”, -ти һуғыш ветераны.
1945 йылдың апрель айында тотҡонда булған совет һалдаттарын Американың ғәскәре ҡотҡара. Әммә төрлө һынауҙар аша үткән, дошмандарҙың мыҫҡыллауҙарын һәм йәберләүҙәрен үҙ күңелдәре менән генә түгел, йәндәре һәм тәндәре аша кисергән, сабырлыҡтың тере өлгөһө булған һалдаттарҙы йәнә икенсе һынау көтә. Уларҙың барыһы ла Белоруссияға хеҙмәт лагерына ебәрелә.
-Тотҡондан ҡотолоп, тамаҡ аҙыраҡ ашҡа туйынғас, бер аҙ һаулыҡ та шәбәйҙе. Тирә-яҡтағы ҡыйралған йорттарҙы таҙартабыҙ, төҙөлөш эштәре менән булдыҡ. Башҡорттың ат яратҡанлығын белделерме икән, аҙаҡ мине ат менән офицерҙарҙы алып йөрөргә ҡуштылар. 1946 йылда отпускыға ҡайтарҙылар. Асҡарҙан йәйәүләп тигәндәй ауылға ҡайтыапкиләм. Юлда берәү осраны, яҡынайғас, атайым икәнлеген сырамыттым. Күрештек, танымай был мине. Шулай ҙа йөҙөмә ныҡлап ҡарай, мин өндәшмәйем. Шунан минән һорай: “Кәпәсеңде систереп ҡарарға буламы?”,-ти. Систем, минең маңлайҙа миң бар. Аҙаҡ йәнә бер-ике һорау бирҙе. “Нисә кеше әсиргә эләктегеҙ?” –ти. “Ун бер”, тием. “Дөрөҫ әйткән бит”,-тип мине хәлһеҙ генә ҡулдары менән матҡып ҡосаҡлап алды. Баҡтиһәң, минән хат булмағас, ауылдағы бер инәй уға: “Ҡайтыр улың, тик яңғыҙы түгел, икәүләп”,-тип әйтә була. Аҙаҡ “Ниңә яңғыҙ ҡайттың килен ҡайҙа һуң?”,-тип һорауы тап шунан булған,-тип хәтирәләрен яңыртты минең әңгәмәсем.
Ысынлап та, күрәҙәсе атаһына хаҡ әйткән. Тап ошо яҡтарҙа Ишҡол Мәхмүтов үҙенең ғүмерлек тормош иптәшен осрата. Аталарына кулак мөһөрө һуғылған Илеш районы тарафтарынан килгән ҡыҙ Раҡия менән сәстәрен сәскә бәйләй. Йәш ғаилә 1950 йылда ғына тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайта.
Ҡайтҡас та, еңелдән булмай тормош. Төрлө һынауҙар осрай, ауырлыҡтарға ла юлыға улар. Әммә бешеккән һуғыш ветераны бирешмәй: матур итеп донъя көтә, дүрт бала үҫтерәләр. 62 йыл яратҡан Раҡияһы менән иңгә-иң терәп бәхетле ғүмер кисерә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы , инәй мәрхүмә. Шулай ҙа Ишҡол Хәмзә улы хәләле менән донъя көткән, бәхетле минуттар кисергән йорт нигеҙен ташлап китергә ашыҡмай, бер үҙе йәштәргә өлгө булырлыҡ донъя көтә. Янында йәшәгән улдары һәр көн килеп хәлен белә, килендәре аш-һыуҙан өҙмәй, ейән-ейәнсәрҙәре бар яҡлап ярҙам күрһәтә.
-Ниндәй ауыр саҡтарҙа ла тыуған илемә хыянат итмәнем, бар ауырлыҡтарҙы лайыҡлы үткәрә алдым. Балаларҙың һәр береһе үҙ янына йәшәргә саҡыра, әммә мин Раҡиям менән бәхетле булған ошо нигеҙемә нисек хыянат итергә тейешмен,-ти Ишҡол Мәхмүтов.
Изге күңелле, йор һүҙле Ишҡол Мәхмүтовтың йәне йәннәттә булһын!
Автор фотоһы