Донъяларыбыҙ тыныс булһын

Әбйәлил районының 763-сө һайлау участкаһына махсус хәрби операцияла улын юғалтҡан Хәснә инәй Мостафина электросамокатта елдереп килеп еткән.
Ул бюллетенде урнаға һалыр алдынан күңелендә йөрөткән теләген теләне:
— МХО тиҙерәк тамамланһын, һәр береһенең улы, ҡәҙерлеһе, ағаһы, туғандары өйҙәренә имен-һау әйләнеп ҡайтһын, — тине үҙенең изге уйҙарын теҙеп Хәснә инәй.
Хәснә инәйҙең махсус хәрби операцияла Зөлфәр улы батырҙарса һәләк булған.
— 1982 йылда Өфөгә, СССР-ҙың 60 йыллығына арналған смотрға Зөлфәр улым менән барған инем, I республика тальян гармун байрамында ҡатнашып, лауреат исеменә лайыҡ булдыҡ. Ҡартым Надир Зекриә улы менән татыу ғүмер кисереп, биш бала тәрбиәләп үҫтерҙек. Колхозда эшләмәгән эш ҡалманы, таш та сүпләнек, бәрәс тә ҡараныҡ, һыйыр ҙа һауҙым, миндек тә бәйләнек. Кисен уйындарға сыҡтыҡ, концерттарҙа ҡатнаштыҡ. Ҡартлыҡҡа бирешмәй киленә ине әле, улымдың һәләк булыуы йөрәгемде телгеләне, бер кемгә лә бала ҡайғылары күрһәтмәһен, донъялар тынысланып, һуғыштар бөтһөн,—ти Хәснә Мостафина.
Яугир әсәһенең теләктәре тормошҡа ашһын: тиҙерәк илебеҙгә тыныслыҡ килһен!
Фото: "Осҡон" гәзите.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026