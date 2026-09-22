Яугирҙәр тураһында хәстәрлек – беҙҙең бурыс

Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар, уларҙың ғаиләләренә ҡағылышлы байтаҡ ярҙам саралары ҡаралған. Һәр район-ҡалала ошо йүнәлештә ныҡлы эш ойошторолған. Яугирҙәр, уларҙың ғаиләләре ниндәй генә һорау менән мөрәжәт итһә лә, иғтибарһыҙ ҡалмайҙар. Төрлө райондар һәм ҡалалар өлгөһөндә был турала әленән - әле яҡтыртып барабыҙ.
Шарандарҙың уртаҡлашыр тәжрибәһе бар
“Ватанды һаҡлаусылар” махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам дәүләт фондының Башҡортостан буйынса филиалының Шаран районындағы социаль координаторы Гөлнара Кәриева ветеран-яугирҙәргә күрһәтелгән ярҙамдың ҡайһы берҙәре тураһында һөйләне.
– Инвалидлығы булған махсус хәрби операция ветерандарын реабилитация саралары менән тәьмин итеү “Ватанды һаҡлаусылар” дәүләт фонды эшмәкәрлегенең төп йүнәлештәренең береһе булып тора. Фондҡа мөрәжәғәт иткән һәр ветеранға хәстәрлек, иғтибар күрһәтергә тигән маҡсат ҡуйғанбыҙ.
Айырыуса был ҡаты яралар алған яугирҙәргә ҡағыла. Яҡташыбыҙ Руслан Зарипов – батыр һалдаттарыбыҙҙың береһе. Ул 2023 йылда Тыуған илебеҙ һағына баҫа. Махсус хәрби операцияла ҡыйыулығы менән айырылып тора. Ҡаһарманлығы өсөн Суворов, Доставалов, Генерал Шайморатов миҙалдары менән бүләкләнә.
Ҡаты яралар алған ветеранға тыныс тормошҡа яраҡлашып китеү еңелерәк булһын өсөн ярҙам күрһәтелә. Ул “Ватанды һаҡлаусылар” фонды иҫәбенә заманса инвалид коляскаһы менән тәьмин ителде. Был уға үҙ аллы хәрәкәт итергә, социаль–көнкүреш мәсьәләләрен хәл итергә мөмкинлек бирә. Ауыр һынауҙар аша үтеүгә ҡарамаҫтан, ветерандың рухи көсө ныҡ, киләсәккә ул ышаныс менән ҡарай. Өҫтәмә һөнәр алып, эшкә урынлашырға тигән маҡсаттары ла бар уның.
Русланға шулай уҡ фонд тарафынан адаптив кейем дә тапшырылды. Был кейем ҡаты яраланған, инвалидлығы булған яугирҙәрҙең айырым талаптарын күҙ уңында тотоп тегелгән.
“Ватанды һаҡлаусылар” фонды ветерандарға спорт аша ла тыныс тормошҡа яраҡлашырға мөмкинлек бирә. Шаран районында был йәһәттән дә уртаҡлашыр тәжрибә бар. Күптән түгел ике махсус хәрби операция ветераны өйҙәрендә спорт менән шөғөлләнеү өсөн швед стенкалары менән тәьмин ителде. Тренажерҙар арҡа, ҡул, аяҡ мускулдарын нығытыу аша организмды тергеҙеүгә йүнәлтелгән. Инвалидлығы булған яугирҙәрҙе реабилитациялау өсөн был бик мөһим, – тип һөйләне Гөлнара Мөсәғит ҡыҙы.
Тыуған ил һағына баҫҡан яугирҙәрҙең батырлығы дәүләт тарафынан онотолмай. Артабан да улар тураһында хәстәрлек күреү маҡсаты ҡуйылған.
Ишембайҙа ветерандар яңы һөнәр үҙләштерә
“Ватанды һаҡлаусылар” дәүләт фонды Рәсәй Президенты Владимир Путиндың Указы буйынса булдырылған һәм уның төп маҡсаттарының береһе – махсус хәрби операция ветерандарының һорауҙарын хәл итеү, һәләк булыусы геройҙарҙың, хәбәрҙең юғалғандарҙың ғаилә ағзаларына иғтибар күрһәтеү.
Ишембай районында йәшәүсе махсус хәрби операция яугирҙәренә ярҙам саралары тураһында ла белештек. Был тарафта ла яугирҙәргә иғтибар төп урында. “Ватанды һаҡлаусылар” махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға ярҙам дәүләт фондының Ишембай районындағы социаль координаторы Рита Ускова белдереүенсә, ветерандар һәм уларҙың ғаилә ағзалары төрлө һорауҙар менән киләләр. Тейешле социаль ярҙам сараларын, юридик һәм медицина ярҙамын, шифахана -курорт дауаланыуын алыу, инвалидлығы булған махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙы реабилитация техник саралары менән тәьмин итеү, эшкә урынлашыу һәм ҡабаттан уҡыу кеүек һорауҙар менән йышыраҡ мөрәжәғәт итәләр.
– Беҙҙең төркөм – ул хәрби хеҙмәттән азат ителгән ветерандар, һәләк булған яугирҙәрҙең, хәбәрһеҙ юғалғандарҙың ғаилә ағзалары, шулай уҡ әле махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар, уларҙың ғаиләләре. Барыһына ла ҡулдан килгәнсә ярҙам итергә тырышабыҙ, – ти социаль координатор.
Һорауға ҡарап социаль координатор тейешле ойошма менән бәйләнешкә сыға, һорауҙы тиҙерәк хәл итергә булышлыҡ итә.
Был йәһәттән миҫалдар ҙа етерлек. Мәҫәлән, яугир Фәнис Яппаров махсус хәрби операциянан ҡайтҡас “Фермер мәктәбе” проектында уҡыу үтә. Ишембай районындағы социаль координаторҙар ярҙамында социаль контракт төҙөй. Аҡсаны умарталыҡ сығымдары өсөн ҡуллана, умартасылыҡ өсөн тейешле ҡорамалдар, умарталар ала.
Балдың тәүге уңышын ул махсус хәрби операция яугирҙәренә лә ебәрергә ҡарар итә һәм алғы һыҙыҡтағыларҙа 30 килограмм бал оҙата.
Шулай уҡ “Ватан һаҡсылары” фонды хеҙмәткәрҙәре инвалидлығы булған граждандарға торлаҡтарын адаптацияларға ла булышлыҡ итә. Был ветерандарға йәшәү сифатын яҡшыртырға ярҙам итә, шәхси талаптарҙы иҫәпкә алып көнкүрештәрен уңайлаштыра. Фатирҙар “Аҡыллы йорт” системаһы, автоматлаштырылған ярҙамсылар менән йыһазландырыла. Махсуслаштырылған йыһаз, эш урындары эшләнә, уңайлаштырылған аш-һыу бүлмәһе булдырыла.
Мәҫәлән, Ишембай районынан инвалидлығы булған өс ветерандың торлағы адаптацияланған. Тағы икәүһенең ғаризаһы буйынса комиссия тарафынан торлаҡ йорттар тикшерелгән. Тиҙҙән был ветерандарға ла “Ватанды һаҡлаусылар” фонды торлаҡтарын тейешле ҡорамалдар менән тәьмин итәсәк.
Башҡортостан яугирҙәре һәр яҡлап яҡлаулы
Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә республикабыҙҙа ҙур ярҙам саралары ҡаралған.
Ярҙам исемлегенә 55 төрлө саралар кергән, уларҙың 12-һе 2025 йылда индерелгән. Башҡортостандың Ғаилә һәм хеҙмәт министрлығы йүнәлеше буйынса МХО яугирҙәренә һәм уларҙың ғаиләләренә күрһәтелгән ярҙамдың ҡайһы берҙәре тураһында ҡабатлап үтмәксебеҙ.
МХО яугирҙәренә һәм уларҙың ғаиләләренә консультация һәм психологик ярҙам ярҙам күрһәтелә, был йәһәттән һәләк булған, хәбәрһеҙ юғалған һалдаттарҙың ғаиләләренә өҫтөнлөк бирелә.
Эшкә урынлаштырыу буйынса ла хәстәрлек күрелә. Мәшғүллек үҙәктәренә мөрәжәғәт итеп эшле булған яугирҙәр, уларҙың ғаилә ағзалары байтаҡ. Был йәһәттән МХО-ла һәләк булған, хәбәрһеҙ юғалған һалдаттың яҡындары ла иғтибар үҙәгендә.
Хеҙмәт баҙарында һорау менән ҡулланылған һөнәрҙәр буйынса һөнәри уҡыу һәм өҫтәмә һөнәрселек белем алыуға сертификаттар тапшырыла. Бындай сертификаттарҙан файҙаланған махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар ҙа, ғаилә ағзалары ла аҙ түгел.
Фотолар: “Ватанды һаҡлаусылар” дәүләт фондынан.