Яңы шарттарҙа медиатармаҡ һәм журналистика нисек эшләне?

2022 год вошел в историю медиаотрасли как год активной интеграции Республики Башкортостан в мировое и российское информационные пространства. Бренд Башкортостана, гостеприимного, открытого, созидающего – был с высоким охватом интегрирован в международное медиаполе через призму таких форумов, как Международная неделя бизнеса, Международного конгресса «Транспорт и строительство», Всероссийского форума «Ломая барьеры». Для освещения значимых мероприятий и эффективной работы создаются медиаштаб и пресс-центр, откуда вся информация оперативно, в круглосуточном режиме распространяется во все республиканские медиа, в том числе федеральные и зарубежные СМИ.

По словам руководителя Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максима Ульчева, непростая ситуация в мире и начало специальной военной операции ставит перед СМИ Республики Башкортостан новые вызовы и задачи:

– В условиях развязывания против России информационной войны, ужесточения западных санкций и экономического давления республиканские СМИ сумели скоординировать направление работы в правильном русле, расширили свое влияние, стали источником достоверной и правдивой информации. На этом историческом этапе развития страны цель всех СМИ одна – быть вместе, идти в одном направлении и обеспечить бесперебойную работу медиа как главного поставщика важной для населения информации. Мы чувствуем постоянную поддержку и внимание лично Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, Правительства Республики Башкортостан. Наши проекты и конструктивные идеи находят понимание и развитие на государственном уровне. Радий Фаритович неоднократно встречался с коллективами СМИ, проводил «прямые линии» с журналистами, лично вникал во все их проблемы и заботы. Считаю, внимание первых лиц к медиасообществу очень важно, это повышает уровень значимости СМИ, но это возлагает на нас и большую ответственность.

Сегодня изменился информационный ландшафт, в сети распространяется большое количество недостоверных сообщений, которые целенаправленно предлагаются иностранными интернет-платформами российской аудитории. Работа с фейками и негативом в социальных сетях, а также профессиональное освещение в СМИ событий спецопераций, в том числе происходящих в Донецкой и Луганской народных республиках – очень важная миссия журналиста и его долг. Современный журналист обязательно должен уметь работать с вбросами, атаками, фейками, противостоять современным вызовам в цифровой среде. Для этого нужно постоянно развивать профессиональные навыки, проводить встречи и семинары для СМИ. В этом направлении выстраивается системная работа, Агентством печати Республики Башкортостан проводятся онлайн и офлайн обучения цифровым навыкам, это направление всегда в приоритете.

7 июня 2022 г. второй раз прощел форум средств массовой информации Республики Башкортостан «Медиайыйын». В отличие от первого медиафорума, в этом году мероприятие объединило более 600 журналистов Башкортостана, в том числе из негосударственного сектора. В медиа-истории Башкортостана это стало первым открытым форумом в таком широком формате с участием известных федеральных и региональных спикеров в сфере СМИ.

19 августа в Караидельском районе Башкортостана состоялся традиционный фестиваль журналистов Республики Башкортостан «Журфест-2022». Главным посылом мероприятия стало обсуждение современной медиаотрасли и журналистики, развитие медиапатриотизма, борьба с современными вызовами. В Журфесте приняли участие более 500 журналистов – это представители федеральных, республиканских, районных, городских изданий, телевидения, радио и Интернет-сообществ.

Подводя итоги года, нужно отметить, что в 2022 году для журналистов организовано рекордное количество проектов, в том числе именно в Башкортостане впервые в России состоялась «Гонка медиагероев». 23 июля 2022 года в парке «Патриот», построенном по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова, состязались 18 команд СМИ республики. Среди них были команды пресс-служб ведомств, журналисты федеральных изданий, работающих в республике, телерадиоканалы, печатные и интернет издания, известные блогеры.

По словам руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Максима Ульчева, журналистика во все времена остается самой увлекательной, интересной, востребованной, но в то же время сложной профессией:

– Медиаструктура Республики Башкортостан активно развивается, мы стремительно осваиваем новые площадки, увеличиваем каналы коммуникации. Прошедший год был насыщенным, богатым на яркие события международного и российского масштаба. Наши журналисты достойно представили регион в масс-медиа, республиканские издания все больше входят в топ Яндекс и наращивают индекс цитирования, успешно осваивают просторы интернета. Во многом благодаря профессионализму, слаженной командной работе, своевременному информированию жителей мы смогли достойно пройти 2022 год. По поручению Главы РБ Радия Хабирова была организована Цифровая медиашкола для печатных изданий. Данная сфера показывает хорошие перспективы, и наша задача – наращивать опережающими темпами эти цифровые компетенции, дать возможность нашим медиа не только создавать новостные и медиапродукты, но увеличивать коммерческие предложения, – подытожил Максим Ульчев и отметил основные задачи на текущий год:

Отрасль СМИ находится на этапе серьёзной трансформации и беспрецедентных вызовов. Необходимо в сжатые сроки подстроиться под новые экономические реалии.

Население все больше отказывается от традиционных способов потребления контента и уходит в Интернет. Задача – идти туда за аудиторией, максимально сохраняя аудиторию традиционных СМИ. При этом в условиях сегодняшнего дня, необходимо развивать присутствие в первую очередь на отечественных площадках.

Продолжаем развивать профессиональные навыки в цифровой среде, обучение в различных сферах.

Издания на национальных языках – наш ресурс сохранения национальной идентичности, культуры, языка, стабильной социально-политической и межнациональной ситуации в республике. Важна поддержка и развитие родных языков в современном медиа-пространстве. Продолжаем создавать интересные проекты, цифровые площадки, мультимедийные, интерактивные ресурсы для развития языка. Национальный контент должен быть модным, понятным, востребованным для современного человека и для будущего поколения.

Наши СМИ сегодня – это бойцы информационной войны, журналисты должны понимать свою роль в вопросах воспитания нового поколения, через призму своих материалов убедительно, настойчиво вести пропаганду главных ценностей гражданина Российской Федерации, воспитать дух патриотизма и любви к Родине. Поэтому нам сейчас как никогда нужно единство, сплоченность и поддержка населения.

Справочно:

По данным Роскомнадзора по РБ, в Республике Башкортостан зарегистрировано 445 СМИ различных форм собственности, из них, в том числе: 279 печатных изданий, 56 радиоканалов, 44 телеканалов, 60 сетевых изданий, 6 информационных агентств.

В Республике Башкортостан зарегистрировано 146 печатных государственных изданий, подведомственных Агентству по печати РБ. Печатные СМИ издаются в 63 филиалах и выходят в свет на 6 языках народов Башкортостана: на башкирском – 45, русском – 63, татарском – 32, чувашском – 2, марийском – 3, удмуртском – 1. Созданы 7 электронных, 4 сетевых издания.

Государственная сфера массовых коммуникаций - это ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», АО Информационное агентство «Башинформ», ГУП ТРК «Башкортостан» РБ.