Аяҡ-ҡулы һыҙлағандарға - Әлфиә Ғәзизованан кәңәштәр

Хәйбулла районының Юлбарыҫ ауылында халыҡ табибы менән осраштыҡ. Ул - Әлфиә Ғәзизова - 36 йыл мәктәптә уҡытыусы булып эшләгән, әле хаҡлы ялда. Башҡортостандың атҡаҙанған мәғариф алдынғыһы, төрлө маҡтау, рәхмәт хаттарына лайыҡ булған. 15 йыл Юлбарыҫ мәктәбе директоры урынбаҫары вазифаһын тартҡан, 10 йылдан ашыу ауылдың ҡатын-ҡыҙҙар советы етәксеһе булған.
Дауалау һәләте уға нәҫелдән бирелә. Әлфиә Басир ҡыҙының әсәһе Сәмиғә Рәхимйән ҡыҙы ла шундай һәләткә эйә булған. Унан күреп, өйрәтеүҙәре буйынса Әлфиә Ғәзизова ошо эшкә тотона. Әйткәндәй, кәңәштәре бик үҙенсәлекле һәм күптәр бындай ысулдың барлығын да белмәйҙер.
Мәҫәлән, Әлфиә Басир ҡыҙы аяҡ–ҡулдары һыҙлағандарға түбәндәге кәңәште бирә.
— Һолоно бүрттереп, мунса эләүкәһенә йәки урындыҡҡа простыня йәйеп, шуның өҫтөнә һалаһың. Йәнә шыптырҙы йәйеп ебәрәһең дә сирле кешене урап ҡуяһың. Уның хәленә ҡарап, күпмелер ваҡыт ултыртаһың. Үҙең ҡалаҡлап ҡына ауыҙына һыу ҡойоп тораһың. Сирле был осраҡта шыбыр тиргә бата, тир менән ауыртыуҙары ла сыға. Һыуыҡ тейгән кешене лә ошолай итеп бағырға мөмкин. Бәләкәй саҡта беҙгә әсәй дарыу эсермәне, йүткереп ебәрһәк, тиҙ генә ҡамыр йәйеп ебәрер ине лә бал һөртөп йәки ете төрлө үләнде быуландырып ҡына һалып, простыняға урап ҡуйыр ине. Хәҙер уйлайым да, шуға инанам: гел әсәйемдең алымдары сирҙе тир менән сығарыу булған. Ул шулай уҡ бәпәйе булмаған ҡатындарҙың эсен һылар, эстәрен күтәрер ине. Был алымды мин дә эшләйем, миңә килеп дауаланғандан һуң әсә булыу бәхетенә өлгәшкән ҡатын-ҡыҙҙар һәр саҡ шылтыратып, рәхмәттәрен еткереп тора, – ти Әлфиә Басир ҡыҙы.
Ул шулай уҡ уҫаҡ япрағы менән ҡайын япрағын бергә йыйып, уны бер тоҡҡа һалып быҡҡандан һуң һыҙлаған аяҡ–ҡулды тығып ултырырға, үләнгә ятыу серҙәре, цистит менән ыҙалаған кешеләргә ҡыҙыу кирбестең ярҙамы тураһында бик ҡыҙыҡлы итеп һөйләне. Шулай уҡ кем тире ауырыуҙары менән ыҙалай, уларға ҡайын утының көлөн алып, уның өҫтөнә һыу ҡойоп, бер нисә ваҡыттан һуң һөҙөп, шул һыу менән сайынырға кәңәш бирә.
Быларҙан тыш, Әлфиә Басир ҡыҙы арҡа һылай, эс күтәрә. Әйтеүенсә, массажды ҡулдың усы менән түгел, ә бармаҡ остары менән эшләргә кәрәк икән. Кешенең усына әллә күпме энергия йыйылыуы ихтимал, шуға күрә бармаҡ остары менән эшләнгән массаж иң файҙалыһы, ти ул.
Ҡыш көнө Әлфиә Басир ҡыҙы Лянтор ҡалаһында йәшәгән ҡыҙҙары янына бара, яҙҙан алып көҙгә тиклем ауылда йәшәй.
ИҒТИБАР: Башҡа пабликтарға, гәзит-журнал сайттарына авторҙан һорамайынса ҡуйыу тыйыла!
Автор фотоһы.