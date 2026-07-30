Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
30 Июля , 07:00

Ярай әле сода бар!

Мәҫәлән, тирләгәндә, транспортта уҡшытҡанда, насар еҫ булғанда...

Ярай әле сода бар!Ярай әле сода бар!
Ярай әле сода бар!

Сода аш-һыу бешергәндә генә түгел, көнкүрештә һәм төрлө дауа сараларында ла бик файҙалы. Бына уның ҡайһы берҙәре.

- Ҡоро йүтәл борсоғанда бер стакан йылы һөткә бер сәй ҡалағы аш содаһы һалып болғаталар һәм яйлап эсәләр.

- Конъюнктивит булғанда мамыҡты содалы һыуға манып күҙҙе һөртөп алалар.

- Ярты сәй ҡалағы соданы һыуға болғатып эсеү аритмия өйәнәген баҫа.

- Ярты сәй ҡалағы сода менән бер сәй ҡалағы тоҙҙо бер литр ҡайнар һыуға һалып болғаталар. Был ҡатышманы транспортта барғанда күңел болғанһа, ағыуланғанда һәр 5 минут һайын берәр аш ҡалағы эсәләр.

- Тирләгәндә содалы эретмә менән йыуыныу тир биҙҙәренең эшмәкәрлеген кәметә.

- Урт боҙолһа ла содалы эретмә менән сайҡатыу килешер.

- Ашҡаҙан эшмәкәрлеге боҙолһа, бер стакан һөткә ике семтем сода һалып эсәргә була.

- Аяғы тирләгән кешегә аяҡ кейеменә сода һибергә ҡушалар.

- Ҡайнар һыу тултырылған ваннаға 100 грамм сода һалһағыҙ, һыу йомшарып китер.

- Ҡәһүә хуш еҫле булһын өсөн, уны ҡайната торған һыуға бер семтем сода һалығыҙ.

- Һыуытҡыста насар еҫ сыҡһа, уны сода ала. Тәрилкәгә сода һалып һыуытҡысҡа ҡуйығыҙ.

- Һыуға аҙ ғына сода һалһағыҙ, кәбеҫтә менән фасоль тиҙ бешер.

- Серәкәй тешләгән урынға дымлы сода һөртөгөҙ.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика