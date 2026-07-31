Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
30 Июля , 20:05

Ни өсөн тулған айға ҡарарға ярамай?

Ғалимдар психик сирҙәрҙең тулы ай осоронда көсәйеүен раҫлай. Был нимәгә бәйле?

Ни өсөн тулған айға ҡарарға ярамай?Ни өсөн тулған айға ҡарарға ярамай?
Ни өсөн тулған айға ҡарарға ярамай?

Зәңгәр күктән күҙҙе ҡамаштырырлыҡ серле нурҙар һипкән тулы ай борон замандарҙан уҡ кешелә тылсымлы тойғолар кисерергә мәжбүр иткән. Шуныһы ла мәғлүм: Ер йөҙөндәге кире күренештәрҙең айҙың үҙгәреүенә бәйле булыуын да электән һиҙемләгәндәр, әммә ни өсөн шулай икәнлеген берәү ҙә аңлата алмаған. Хатта психиатрия өлкәһендәге ғалимдар ҙа, клиник тикшеренеүҙәргә һылтанып, психик сирҙәрҙең тулы ай осоронда көсәйеүен раҫлай.

Был күренеште өйрәнгән белгестәр шуны иҫкәртә: тулған айға оҙаҡ ҡарап тороу баш ауыртыуы барлыҡҡа килтерә, күҙ алды ҡараңғылана һәм баш әйләнә. Тулы ай “лунатизм” сиренә лә килтерергә мөмкин. Был тойғоло, эмоциональ яҡтан тотороҡһоҙ кешеләргә хас.

Боронғолар тулы айға ҡарамаҫҡа тырышҡан, тәҙрәнән тулы ай яҡтыртҡанда ҡорған ҡаплай торған булған, айырыуса йоҡлап ятҡан балаға тулы ай нурҙары төшөүен булдырмаҫҡа тырышҡан.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика