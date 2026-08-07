Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
7 Августа , 11:00

Өфөлә VIII Граждандар форумы үтәсәк

Сара 27 августа “Торатау” конгресс-холында ойошторола. 

Өфөлә VIII Граждандар форумы үтәсәкӨфөлә VIII Граждандар форумы үтәсәк
Өфөлә VIII Граждандар форумы үтәсәк

Форум республиканың граждандар йәмғиәте тормошонда төп ваҡиға булып тора. Төп тема — махсус хәрби операция шарттарында граждандар йәмғиәтенең үҙгәреүе. Айырыуса иғтибар махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеүгә, шулай уҡ йәштәрҙе патриотик тәрбиәләүгә, алдағы һайлауҙарҙа граждандар йәмғиәте институттарының традицион ҡиммәттәрен һәм ролен һаҡлауға йүнәлтеләсәк.

Форум программаһында – дискуссия майҙансыҡтары, семинарҙар, оҫталыҡ дәрестәре һәм интерактив күргәҙмәләр, юридик консультациялар, грант ғаризалары буйынса эксперт консультацияһы, шулай уҡ “МХО шарттарында граждандар йәмғиәтенең үҙгәреүе” пленар ултырышы.

Ойоштороусылар – БР Башлығы Гранттары фонды, БР Йәмәғәт палатаһы, БР Башлығы ҡарамағындағы кеше хоҡуҡтары һәм граждандар йәмғиәте институттарын үҫтереү буйынса совет.

Ҡатнашыу өсөн 20 авгусҡа тиклем һылтанма буйынса теркәлергә кәрәк: https://forms.yandex.ru/u/6a50bc601f1eb584ac30bd77

 

Фото: БР Йәмәғәт палатаһы.

Сығанаҡ: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2026-08-06/v-ufe-proydyot-viii-grazhdanskiy-forum-respubliki-4774525

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ:  https://max.ru/gasetabashkortostan

 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика