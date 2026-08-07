Ҙур эшкә нигеҙ һалынды

Ошо көндәрҙә Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының Өфө ҡалаһындағы офисында башҡорт телен өйрәнеү өсөн «Тере һүҙ» уҡыу комплекттары презентацияһы үтте. Республика Башлығы грантын тормошҡа ашырыу сиктәрендә 350 уҡыу тупланмаһынан торған ҡулланмаларҙың тәүге партияһы Башҡортостандың 70 муниципалитетының мәктәпкәсә белем биреү ойошмаларына тапшырылды.
Уҡыу тупланмалары Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы тарафынан республиканың мәктәпкәсә белем биреү учреждениеларында 5-7 йәшлек балалар башҡорт телен өйрәнеү өсөн булдырылған. Методик комплект төҙөгәндә авторҙар мәктәпкәсә белем биреүҙең федераль дәүләт белем биреү стандарты талаптарына таянған. Тупланмаға уҡытыусылар, тәрбиәселәр һәм ата-әсәләр өсөн дәрестәрҙең әҙер конспекттары менән методик тәҡдимдәр индерелгән.
Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Президиумы рәйесе, Берҙәм Рәсәй фракцияһынан Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Айытҡолова осрашыуҙа ҡатнашыусыларға сәләмләү һүҙе менән мөрәжәғәт итте. Ул, туған телде иртә үҙләштереү өсөн тел мөхите, ҡыҙыҡлы әсбаптар һәм ғаилә менән балалар баҡсаһының тығыҙ бәйләнештә булыуы кәрәк, тип һыҙыҡ өҫтөнә алды.
"Беҙҙең дөйөм бурыс - балаға тыумыштан уҡ туған телен ишетеү һәм уға ҡыҙыҡһыныу уятыу өсөн шарттар булдырыу. Мәктәпкәсә тиклемге осор – иң һөҙөмтәле, һиҙгер мәл. Мәғариф министрлығы һәм педагогтар берләшмәһе менән тығыҙ хеҙмәттәшлектә беҙ был эш йүнәлешен планлы үҫтерәбеҙ, заманса, балаларға аңлайышлы методикалар индерәбеҙ", — тип билдәләне Эльвира Айытҡолова.
Проектты әҙерләү алдынан ҙур аналитик эш башҡарылған. 2025 йылда Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының Мәғариф буйынса комиссияһы балалар баҡсаларында башҡорт телен өйрәнеү шарттарына мониторинг үткәргән. Эксперттар 130 учреждениеның йыһазландырылыуын анализлаған, республика буйынса ете меңдән ашыу бала йөрөгән 270-тән ашыу балалар баҡсаһына барған, шулай уҡ тәрбиәселәр һәм ата-әсәләр менән осрашыуҙар үткәргән. Урындағы педагогтарҙан төп ихтыяжы – тап сағыу, берҙәм күрмә материалдар һәм уйын әсбаптары етешмәүе.
"Тере һүҙ" проекты - тәрбиәселәребеҙҙең, мәктәпкәсә белем биреү уҡытыусыларының һәм ата-әсәләрҙең ихтяждарына яуап. Беҙ Башҡортостандың мәктәпкәсә белем биреү учреждениеларына башҡорт телен һаҡлауҙа һәм үҫтереүҙә ғәмәли-методик ярҙам күрһәтергә тырышабыҙ. Бында инновациялар, ижади ҡараш һәм ғаиләгә һәм балалар баҡсаһына ла ярҙам итеү мөһим", - тип өҫтәне Эльвира Ринатовна.
Проект етәксеһе, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының Мәғариф, фән, башҡорт телен һәм әҙәбиәтен үҫтереү буйынса комиссия рәйесе, «Аҡбуҙат» журналының баш мөхәррире Лариса Абдуллина Башҡортостан Башлығы грантын тормошҡа ашырыу нескәлектәре һәм уҡыу әсбабы структураһы хаҡында һөйләне. "Стенд-плакаттар 5-7 йәшлек балаларға визуаль ҡабул итеү һәм ролле уйындар аша уларҙы мөмикн тиклем юғарыраҡ мотивациялау өсөн эшләнгән. Улар балаларҙы милли геройҙар, йолалар, мәҙәни һәм тарихи факттар менән таныштыра. Иртә йәштә һалынған нигеҙ телде артабан үҙләштереү һәм мәҙәни үҙенсәлегебеҙҙе һаҡлау өсөн ныҡлы терәк буласаҡ", — тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Лариса Хашим ҡыҙы.
Методик тәҡдимдәрҙең авторы — Өфө ҡалаһының Фәнни-мәғлүмәт-методик үҙәгенең мәктәпкәсә тәрбиә бүлеге мөдире Гөлнара Гоголева. Ғөмүмән, проект өҫтөндә ҙур профессиональ команда эшләгән: методистар, педагог-практиктар, мәктәпкәсә белем биреү өлкәһе белгестәре. Башҡортостандың атҡаҙанған рәссамы Сулпан Билалова Һәм рәссам-биҙәүсе Майя Ҡәйүмова этномәҙәни компонентлы 10 сюжетлы сағыу картиналар эшләгән.
Проект традицион этномәҙәни элементтарҙы һәм заманса педагогик методикаларҙы берләштерә. Уҡытыусыларға һәм ата-әсәләргә уңайлы булһын өсөн материалдарҙың электрон версияһы Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының рәсми сайтында урынлаштырылған.
Август һәм сентябрҙә республика райондарында һәм ҡалаларында зональ методик семинарҙар үтәсәк, унда тәрбиәселәр, мәктәпкәсә белем биреү педагогтары һәм ата-әсәләр яңы комплект буйынса алдынғы эш тәжрибәһе менән уртаҡлаша аласаҡ.
Фото: Юлай Кәримов фотолары.