Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
7 Августа , 11:15

Ялдарҙа яғыулыҡ менән райондарҙы тәьмин итәсәктәр

Бензин биреү лимитын арттырыу, шулай уҡ канистрҙарға ҡойоуҙы рөхсәт биреү планлаштырылмай.

Ялдарҙа яғыулыҡ менән райондарҙы тәьмин итәсәктәрЯлдарҙа яғыулыҡ менән райондарҙы тәьмин итәсәктәр
Ялдарҙа яғыулыҡ менән райондарҙы тәьмин итәсәктәр

Ял көндәрендә яғыулыҡ менән тәьмин итеү буйынса оператив штабтың иғтибары Башҡортостан райондарында урынлашҡан заправкаларға йүнәлтеләсәк, тине бөгөнгө брифингта БР сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Олег Тыщенко.

– Ҡағиҙә булараҡ, ялдарҙа Өфө буш ҡала, ә кешеләр һәм туристар райондарға юллана. Шуға күрә трассаларҙағы яғыулыҡ ҡойоу станцияларын әүҙемерәк тултырырға тырышасаҡбыҙ. Йәкшәмбе кис киренән Өфөләге АЗС-тарҙы тултырасаҡбыҙ, кешеләр эш аҙнаһын тулы бак менән башлай алһын өсөн, – тине ул.

Дөйөм алғанда, республикала һәм, айырым алғанда, Өфөлә хәл тотороҡлана. Баш ҡалала сираттар Дим биҫтәһендә ҡалды.

– Бөгөн республика ҡалаларында хәл тотороҡло – заправкалар эшләй, яғыулыҡтың бөтә төрҙәре лә бар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, “ҡыҙыл” зона"ла бер нисә район ҡала: Ауырғазы, Балтас, уларҙа селтәрле яғыулыҡ ҡойоу урындары аҙ, һәм Иглин — унда шәхси яғыулыҡ ҡойоу урындары күп. Уларҙың хужаларына шәхсән шылтыраттыҡ – юҡ, әлегә асылырға теләмәйҙәр, биржа хаҡтарының түбәнәйеүен көтәләр, — тип хәбәр итте министр урынбаҫары.

Бензин биреү лимитын арттырыу, шулай уҡ канистрҙарға ҡойоуҙы рөхсәт биреү планлаштырылмай.

– Әгәр быға юл ҡуйһаҡ, транзит яғыулыҡ ҡойоу станциялары шунда уҡ бушай башлаясаҡ, беҙҙең автомобиль хужаларына яғыулыҡ ҡалмаясаҡ. Әле хәл тотороҡланды, уны һаҡлап ҡалырға кәрәк, — тип халыҡтың һорауҙарына яуап бирҙе Олег Тыщенко.

 

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ:  https://max.ru/gasetabashkortostan

 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика