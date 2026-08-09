Ҡыҙҙарын үлемдән ҡотҡарған егетте эҙләйҙәр. Кем икәнен белһәгеҙ, шылтыратығыҙ!

7 августа Бөрйән районында фажиғә була яҙа. Ағиҙел йылғаһының "Ҡаҙан" тип йөрөтөлгән ерендә бер ҡыҙ һыуға бата башлай. Бер ир-егет һыуға ташлана һәм бәләгә тарыған кешене ҡотҡара.
Был ҡыҙҙың ата-әсәһе ошондай иғлан биргән: "Оло ҡазанан ҡотҡарып алып ҡалған батыр кешенең үҙен күреп, оло рәхмәтебеҙҙе еткерергә ине. Зәбирә һәм Марс Ишморатовтар. Ошо номерға шылтыратығыҙ: 8 927 3527732".
Бәлки, был ир-ат Бөрйән кешеһе лә түгелдер. Был мәлдә районда туристар күп була, шуларҙың береһе булыуы ла ихтимал. Белһәгеҙ, хәбәр итегеҙ! Батыр ир-егеттең кем икәнен асыҡлайыҡ.
Автор фотоһы.