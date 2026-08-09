Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
9 Августа , 10:10

Ҡыҙҙарын үлемдән ҡотҡарған егетте эҙләйҙәр. Кем икәнен белһәгеҙ, шылтыратығыҙ!

Был хәл 7 августа була. Ҡотҡарыусы егет, бәлки, урындағы кеше түгел, ә төбәккә килгән туристыр. Кем икәнен белһәгеҙ, шылтыратығыҙ - ҡыҙҙың ата-әсәһе телефонын ҡалдырған.

Ҡыҙҙарын үлемдән ҡотҡарған егетте эҙләйҙәр. Кем икәнен белһәгеҙ, шылтыратығыҙ!Ҡыҙҙарын үлемдән ҡотҡарған егетте эҙләйҙәр. Кем икәнен белһәгеҙ, шылтыратығыҙ!
Ҡыҙҙарын үлемдән ҡотҡарған егетте эҙләйҙәр. Кем икәнен белһәгеҙ, шылтыратығыҙ!

7 августа Бөрйән районында фажиғә була яҙа. Ағиҙел йылғаһының "Ҡаҙан" тип йөрөтөлгән ерендә бер ҡыҙ һыуға бата башлай. Бер ир-егет һыуға ташлана һәм бәләгә тарыған кешене ҡотҡара.

Был ҡыҙҙың ата-әсәһе ошондай иғлан биргән: "Оло ҡазанан ҡотҡарып алып ҡалған батыр кешенең үҙен күреп, оло рәхмәтебеҙҙе еткерергә ине. Зәбирә һәм Марс Ишморатовтар. Ошо номерға шылтыратығыҙ: 8 927 3527732".

Бәлки, был ир-ат Бөрйән кешеһе лә түгелдер. Был мәлдә районда туристар күп була, шуларҙың береһе булыуы ла ихтимал. Белһәгеҙ, хәбәр итегеҙ! Батыр ир-егеттең кем икәнен асыҡлайыҡ.

Автор фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика