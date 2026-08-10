Кемдәр бейей-бейей бесән эшләй?

Әбйәлил районының Тупаҡ ауылы ир-аты икән. Видео өҫтөнә дүрт юллыҡ та яҙылған:
Ҡараһаҙҙың ситтәрендә
Бесәне бешкән икән.
Тупағымдың егеттәре
Бесәнгә төшкән икән...
Ауылда яңы ғына эшләй башлаған "Мираҫ" ансамбле бейеүселәре улар: Усман Сәлихов, уның улы Рамаҙан һәм Мират Таһиров. Уттай ҡыҙыу эш мәлендә лә репетиция яһап, бейергә ваҡыт табалар.
"Афарин, Тупағымдың егеттәре!" ти тупаҡтар ғорурланып. Ә һеҙгә ул видео килеп еттеме? Етмәһә, беҙҙең МАХ селтәрендә ҡарарһығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan
Фото: видеонан скриншот.