Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
9 Августа , 19:45

Кемдәр бейей-бейей бесән эшләй?

Ауыл халҡы ҡыҙып-ҡыҙып бесән әҙерләй. Арып та китәләр. Шул мәлдә интернетта өс бесәнсенең бейеүен төшөргән видео таралып китте... Күңелдәр күтәрелде. Кемдәр һуң был ир-егеттәр?

Кемдәр бейей-бейей бесән эшләй?Кемдәр бейей-бейей бесән эшләй?
Кемдәр бейей-бейей бесән эшләй?

Әбйәлил районының Тупаҡ ауылы ир-аты икән. Видео өҫтөнә дүрт юллыҡ та яҙылған:

Ҡараһаҙҙың ситтәрендә

Бесәне бешкән икән.

Тупағымдың егеттәре

Бесәнгә төшкән икән...

Ауылда яңы ғына эшләй башлаған "Мираҫ" ансамбле бейеүселәре улар: Усман Сәлихов, уның улы Рамаҙан һәм Мират Таһиров. Уттай ҡыҙыу эш мәлендә лә репетиция яһап, бейергә ваҡыт табалар. 

"Афарин, Тупағымдың егеттәре!" ти тупаҡтар ғорурланып. Ә һеҙгә ул видео килеп еттеме? Етмәһә, беҙҙең МАХ селтәрендә ҡарарһығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

 

Фото: видеонан скриншот.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика