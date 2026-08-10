Кешеләрҙә ихласлыҡты ярата, алдашыуҙы ҡабул итмәй

Гәзитебеҙҙең Бәйләнештә төркөмөндә республикабыҙҙың уңышлы ҡатын-ҡыҙҙары араһында уҙғарылған “Донъя күрке – гүзәл зат” тигән конкурсында Бүздәк районынан Зәлидә Илмәтова 1-се урын яулағайны. Ниһайәт, Бүздәк яҡтарына юл төштө һәм еңеүсебеҙгә редакциябыҙҙың дипломын тапшырып ҡайттыҡ. Ысынбарлыҡта Зәлидә ханым тағы ла һөйкөмлөрәк, ихласыраҡ булып сыҡты. 20 йылдан ашыу банк тармағында хеҙмәт иткән, бөгөнгө көндә райондың мәҙәниәт бүлегенә етәкселек иткән замандашыбыҙ төрлө яҡлап һәләтле булыуы менән һоҡландырҙы. Бәләкәйҙән сәхнәнән төшмәгән, балалар баҡсаһында уҡ төрлө музыка ҡоралдарында уйнаған конкурсантыбыҙ бөгөн дә етәксемен тип тормай, сәхнәлә йыр менән дә сығыш яһай, бейеүгә лә маһир.
Зәлидә ханым ниндәй етәксе? Ғаиләһендә ниндәй әсәй, хужабикә? Бөгөнгө әңгәмәбеҙ ошо хаҡта.
– Зәлидә Раил ҡыҙы, бала саҡта ниндәй булдығыҙ?
–Үҙем ошо райондың Яҡуп ауылында тыуҙым. Өс йәшемдә ғаиләбеҙ Бүздәккә күсенде, бала сағым район үҙәгендә үтте. Мәҙәниәткә һөйөү бала саҡтан, сөнки ике яҡтан да нәҫелебеҙҙә сәнғәткә ғашиҡ кешеләр күп ине. Әсәйем йәштән йырланы, атайым гармунда уйнаны. Атайымдың да, әсәйемдең дә бер туғандары оҫта гармунсылар. Ике яҡтан да өләсәйҙәрем йырға маһир булды. Шуға йыр-моңдо бәләкәйҙән һеңдереп үҫтем. Балалар баҡсаһына йөрөгәндә, дүрт-биш йәштәр самаһы булғандыр, арфала уйнарға өйрәндем. Музыкаль етәксем Зарема Әхмәт ҡыҙы фортепианола ла, аккордеонда ла уйнарға өйрәтте. Уҡырға төшкәс, бер юлы сәнғәт мәктәбендә бейеү һәм аккордеон йүнәлешендә уҡый башланым. Ләкин икеһен дә алып барыу бик ауыр ине, шуға бейеү күңелемә яҡын булғас, уның менән генә шөғөлләнеп алып киттем.
Мәктәптә саҡта мәҙәни сараларҙы ойоштороусыһы булдым. Йөрөмәгән бер генә түңәрәк тә ҡалмағандыр. Барабансы түңәрәгенә тиклем барҙым, флейтала ла уйнарға өйрәндем. Ошо рәүешле мин үҙемде эҙләнем. Мәктәпте тамамлағанда, мәҙәниәт юлы буйынса китергә хыялым ҙур ине, ләкин ата-әсәйем ҡаршы төштө. Етди һөнәргә эйә булыуымды теләгәндәрҙер. Мәктәптә инглиз телен тәрән итеп уҡығас, сит телдәр факультетында уҡырға хыялым да булды. “Уҡып бөткәс, сит илгә сығып китерһең, һағынырбыҙ”, тип был һөнәрҙе лә хупламанылар. Әсәйемдең ғүмер буйы баш бухгалтер булып эшләүе йоғонто яһанымы икән, иҡтисад буйынса һөнәр һайланым. Ике юғары белем алдым. Тәүҙә “Банк системаһы” буйынса уҡыным, һуңынан иҡтисад буйынса белемемде камиллаштырҙым. Студент сағымда ла ижад донъяһында ҡайнап йәшәнем, йырланым, бейенем, шиғырҙар яҙҙым. 1996 йылда, 20 йәшемдә “Науруз гүзәле” конкурсында еңеп, гран - при яуланым. Был ваҡиға мине мәҙәниәт донъяһына тағы ла нығыраҡ йәлеп итте. Ниндәй конкурс бар, барыһында ла ҡатнаша инем. Һөнәр алғас, Бүздәккә ҡайтып Һаҡлыҡ банкында эшләй башланым. Шунда ла сәхнәнән төшмәнем, 8-се кластан йөрөй башлаған “Өмөт” тигән халыҡ бейеүҙәре ансамблен дә ташламаным. Һаҡлыҡ банкында эшләгәндә мәҙәни саралар өсөн мин яуаплы булдым. Банкта ла бик яратып эшләнем. Касса эшенән башлап баш ревизорға тиклем күтәрелдем. Кеше менән эшләүе оҡшай ине. Банк тармағына 22 йыл ғүмеремде арнаным. Тәүҙә Бүздәктә, унан Өфөлә ошо һөнәр буйынса хеҙмәт иттем.
– Ғаилә ҡорорға ҡасан ваҡыт таптығыҙ?
– Тормош иптәшем Альфред мине ВК-төркөмө аша эҙләп тапты. Ул бик тыныс холоҡло кеше. Мине ҡабаландырманы ла, ипләп кенә йөрәгемә юл таба белде. Ул ваҡытта Өфөлә эшләп йөрөй инем. Башҡалала төпләнеп ҡалыу хыялы ла бар ине, ләкин барыһы ла беҙ уйлағанса килеп сыҡманы. Шул ваҡытта атайым сирләп китте. Мин берҙән-бер бала булғас, улар өсөн яуаплылыҡ тойҙом. Шулай итеп тыуған яҡта төпләнеп ҡалдыҡ. Бер -бер артлы Риана һәм Залина исемле ҡыҙҙарыбыҙ тыуҙы. Һәләтем ҡыҙҙарыма ла бирелгән. 12 йәшлек Риана бейеү менән шөғөлләнә. 9 йәшлек Залина йырҙы ла, бейеүҙе лә бергә алып бара. Әгәр ҡыҙҙарым сәнғәт юлынан китәм тиһә, ҡаршы килмәйәсәкмен. Бәләкәсенең актриса булырға хыялы бик ҙур.
Декрет ялынан һуң биш йыл самаһы Мәшғүллек үҙәгендә эшләргә тура килде. Ошо осорҙа Мәшғүллек үҙәге директоры Лариса Аниф ҡыҙы менән районда ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаһын булдырҙыҡ. Унда ла гөрләтеп эште алып барҙыҡ. Бер аҙҙан Йәмәғәт палатаһына рәйес итеп тәғәйенләнеләр. Райондың мәҙәниәт бүлеге етәксеһе вазифаһына саҡырғас, тәүҙә ризалашманым, был тармаҡта етәкселек итеү ҡулымдан килмәҫ, тигән икеләнеү булды. “Барыбер мәҙәниәт донъяһында ҡайнайһың бит, эшләп ҡара” тип әсәйем кәңәш иткәс, был вазифаға тотоноп ҡарарға булдым. Хәҙер ике йыллап мәҙәниәт бүлегенә етәкселек итәм. Коллективты алдан белгәс, эшләп китеүе ауыр булманы.
–Мәҙәниәт бүлеге етәксеһе булғас, сәхнәгә сыҡмайһығыҙмы?
–Сәхнәгә сығам. Йырлайым. Класташ ҡыҙҙарым менән вокал ансамбле ойошторғайныҡ, йылына бер нисә тапҡыр сығыш яһайбыҙ. Алып барыусы булырға кәрәк тиһәләр, уны ла ихлас башҡарам. Сәнғәт донъяһы шул тиклем бай. Сара өҫтөндә сара. Китапхана, сәнғәт мәктәбе барыбыҙ ҙа бергәләп ҡайнап йәшәйбеҙ. Был берҙәм башҡара торған эш. Мин бер ҡасан да “Мин етәксе” тип баҫым яһарға тырышмайым. Миңә хеҙмәттәштәремдең ихтирамлы мөнәсәбәте мөһим. Һәр кем менән уртаҡ тел табырға, изгелек аша бөтә нәмәне хәл итергә тырышам.
Бында эшкә кергәнсе ғаиләм менән ултырып һөйләштем. Байрам, ял көндәрендә сараларҙа, эштә булырға тура килә. Яҡындарым мине шулай ҡабул итерме? Уларҙың тәүҙән үк хуплауын таптым, әле лә таяныс тоям. Мин ут һымаҡ янып торам, иптәшем киреһенсә тыныс, төплө. Ул миңә һәр ваҡыт терәк була белә.
–Өйҙәге Зәлидә һәм эштәге - улар айырыламы? Башҡаларҙа ниндәй сифаттарҙы яратмайһығыҙ?
–Мине беренсе күргәндәр уҫал тип уйлай. Бер аҙ аралашҡас, асыҡ күңелле, ихлас икәнлегемде аңлайҙар. Миңә йомартлыҡ хас, кешегә бүләк эшләргә яратам, бирһәм миңә энергия килгәнен тоям. Эстән изге күңеллемен, кешегә бер ҡасан да аламалыҡ теләмәйем. Тағы ла бер сифат хас – патриотизм тойғоһоноң көслө булыуы. Бүздәкте күтәреү, данлау өсөн мин барыһын да эшләргә әҙер. Бүздәктәр ниндәйҙер конкурста еңһә, тағы ла дәртләнеп китәбеҙ. Беҙҙә таланттар бик күп. Үҙҙәренең һәләттәрен улар республика кимәлендәге конкурстарҙа еңеүҙәре менән дәллилләп тора.
“Башҡортостан” гәзите ойошторған конкурста еңеүемә яҡташтарымдың берҙәмлеге ярҙам итте. Социаль тармаҡ, ауыл советтары дәррәү күтәрелде. Һәр төбәктә дуҫтарым күп. Улар ҙа булышлыҡ итте. “Берҙәмлектә көс” тигәнде тағы бер дәлилләнек. Барыһына ла рәхмәт.
Әсәй кеше булараҡ мин бик талапсан. Мине элек нисек тәрбиәләгәндәр, балаларымды ла шулай үҫтерергә тырышам. Бер бөртөк ҡыҙ булһам да атай-әсәйем мине бер ҡасан да иркәләмәне. Улар эштән эштән ҡайтып кермәне, йорт тирәһендәге бөтә эш минең өҫтә булды. Малай урынына ла, ҡыҙ урынына ла мин инем. Һыйырын да һауҙым, сүкеш тотоп та эшләнем. Балаларымды ла эш менән тәрбиәләргә тырышам.
Эштә кәрәк саҡта талапсанмын. Егерме йылдан ашыу кеше менән эшләп, уларҙың психологияһын аңлап бөткәнем. Ниндәй осраҡта ниндәй мөнәсәбәт булырға тейешлеген тоям. Кемгәлер маҡтау килешә, кемгәлер әрләү. Нисек кенә булмаһын мин ғәҙел булырға тырышам. Кешеләрҙә алдашҡанды яратмайым, ике йөҙлөлөктө, яуапһыҙлыҡты ҡабул итмәйем. Эшкә һуңға ҡалыуҙы яратмайым. Банкта эшләгәндә, ул яҡтан тәртип ныҡ булды. Шуға мин тәртипкә өйрәнгәнмен. Хеҙмәткәрҙәремдән дә шуны талап итәм.
– Ғаиләгеҙҙең буш ваҡыты булғанда нисек ял итәһегеҙ?
– Беҙ тәбиғәттән көс алабыҙ. Башҡортостандың күркәм урындары бик күп. Бөрйәндә, Ғафури районында, Янғантауҙа, Яҡтыкүл яҡтарында булып ҡайттыҡ. Һәр төбәктең үҙ матурлығы, барлыҡ райондарҙы күреү теләге бар.
Йәй етһә, туғайҙа еләк йыйырға яратабыҙ. Был бала саҡта килгән мауығыу. Әле лә хәтерҙә бер йылды әсәйем менән 10 литрлы 19 биҙрә еләк йыйғайныҡ. Ашауынан бигерәк туғайҙа булыу, еләк йыйыу мәле күңелгә рәхәтлек бирә. Әсәйем менән йырлай-йырлай еләк йыйған мәлдәр онотолмай. Әле лә балалар менән был йоланы дауам итәбеҙ. Һәр нәмәнән кинәнес алырға тырышабыҙ.
–Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт.
Фото: Зәлидә Илмәтованыҡы.