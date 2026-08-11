Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
11 Августа , 04:00

Беҙҙең ҡойо иң матуры!

Әмин ауылы халҡы, урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү программаһына ярашлы, таҙа, тәмле һыулы “Дубр ҡойоһы”н төҙөкләндерҙе...

Беҙҙең ҡойо иң матуры!Беҙҙең ҡойо иң матуры!
Беҙҙең ҡойо иң матуры!

Ҡариҙел районының Әмин ауылы халҡы, урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү программаһына ярашлы, таҙа, тәмле һыулы, ышаныслы “Дубр ҡойоһы”н төҙөкләндерҙе, тип хәбәр итә “Ҡариҙел” гәзите.

Ауылдаштар уның эргәһен тәртипкә килтереүҙә, сәскәләр менән биҙәүҙә, буяу эштәрен башҡарыуҙа ихлас эшләне. Хәҙер ҡойоға юл төшкән сәфәрселәр ҙә уның тәмле һыуынан ауыҙ итеп, ялға туҡтала ала.

“Күмәк көс менән бына тигән һыу сығанағы төҙөкләндерелде, тирә-яғы кәртәләп алынды”, тип һөйөнә ауылдаштар. Башҡалар ҙа әминдәрҙең тыуған яғына яҡшы мөнәсәбәттәрен, уны йәмләүгә индергән өлөштәрен күрә һәм баһалай: “Әмин ауылы – илһөйәрҙәр төбәге! Барыбыҙға өлгө булып тораһығыҙ! Тырышлығығыҙ, уңғанлығығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт”, - тип белдергән социаль селтәрҙе ҡулланыусыларҙың береһе.

 Фото: “Ҡариҙел” гәзите сайтынан.

Беҙҙең ҡойо иң матуры!
Беҙҙең ҡойо иң матуры!
Беҙҙең ҡойо иң матуры!
Беҙҙең ҡойо иң матуры!
Беҙҙең ҡойо иң матуры!
Беҙҙең ҡойо иң матуры!
Беҙҙең ҡойо иң матуры!
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика