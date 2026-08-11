Беҙҙең ҡойо иң матуры!

Ҡариҙел районының Әмин ауылы халҡы, урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү программаһына ярашлы, таҙа, тәмле һыулы, ышаныслы “Дубр ҡойоһы”н төҙөкләндерҙе, тип хәбәр итә “Ҡариҙел” гәзите.
Ауылдаштар уның эргәһен тәртипкә килтереүҙә, сәскәләр менән биҙәүҙә, буяу эштәрен башҡарыуҙа ихлас эшләне. Хәҙер ҡойоға юл төшкән сәфәрселәр ҙә уның тәмле һыуынан ауыҙ итеп, ялға туҡтала ала.
“Күмәк көс менән бына тигән һыу сығанағы төҙөкләндерелде, тирә-яғы кәртәләп алынды”, тип һөйөнә ауылдаштар. Башҡалар ҙа әминдәрҙең тыуған яғына яҡшы мөнәсәбәттәрен, уны йәмләүгә индергән өлөштәрен күрә һәм баһалай: “Әмин ауылы – илһөйәрҙәр төбәге! Барыбыҙға өлгө булып тораһығыҙ! Тырышлығығыҙ, уңғанлығығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт”, - тип белдергән социаль селтәрҙе ҡулланыусыларҙың береһе.
Фото: “Ҡариҙел” гәзите сайтынан.