Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар

Ауырғазы районының Иҫке Әбсәләм ауылында йәшәгән Шәмсетдиновтар ғаиләһенең йорто эргәһенән тыныс ҡына үтеп булмай. Әкиәт биттәренән төшкәндәй тойолған был ғәжәп матур өй ирекһеҙҙән бөтә иғтибарыңды яулай. Мөғжизә ҡапҡа алдынан уҡ башлана: мискәләрҙәге сәскәләр, “Мин Әбсәләмде яратам” тигән тулҡынландырғыс һүҙҙәр... Ҡапҡаны асып ебәреүең була, бөтөнләй башҡа донъяға аяҡ баҫаһың, бында барыһы ла тылсымлы .”Ошо матурлыҡтар артында романтик рухлы Зәйнулла ағай тора. Профессияһы буйынса – төҙөүсе, булмышы менән – ҡул оҫтаһы”, – тип яҙа “Аургазинский вестник”. Ул үҙе биҙәктәрҙе уйлап сығара, бер деталь дә осраҡлы түгел. Фантазия һәм тырышлыҡ ошо һоҡланғыс ихатаны барлыҡҡа килтергән.
Йорт хужалары үҙҙәре лә ғәжәп, матур күңелле кешеләр. Галина һәм Зәйнулла Шәмсетдиноватар 46 йыл бергә бәхетле тормош кисерә. Өфөлә танышып, Ауырғазы районында ныҡлы тамыр ебәреп, ярты быуатҡа яҡын донъя көтәләр. Йорт хужаһының ихлас, ярҙамсыл кеше булыуын дә әйтергә кәрәк. Бына һигеҙ йыл инде ул инвалид ауылдашына һыу килтерергә, утын ярырға, ҡалаға барырға ярҙам итә. Шул уҡ ваҡытта яратҡан шөғөлөн ташламай, туғандарына ярҙам итә, үҙешмәкәрлек конкурстарында ҡатнаша.
Фото: “Аургазинский вестник”.