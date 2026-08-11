Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
11 Августа , 10:00

Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар

Йорт хужалары үҙҙәре лә ғәжәп, матур күңелле кешеләр. Галина һәм Зәйнулла Шәмсетдиноватар 46 йыл бергә бәхетле тормош кисерә.

Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыраларМатурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар

Ауырғазы районының Иҫке Әбсәләм ауылында йәшәгән Шәмсетдиновтар ғаиләһенең йорто эргәһенән тыныс ҡына үтеп булмай. Әкиәт биттәренән төшкәндәй тойолған был ғәжәп матур өй ирекһеҙҙән  бөтә иғтибарыңды яулай. Мөғжизә ҡапҡа алдынан уҡ башлана: мискәләрҙәге сәскәләр, “Мин Әбсәләмде яратам” тигән тулҡынландырғыс һүҙҙәр... Ҡапҡаны асып ебәреүең була, бөтөнләй башҡа донъяға аяҡ баҫаһың, бында барыһы ла тылсымлы .”Ошо матурлыҡтар артында романтик рухлы Зәйнулла ағай тора. Профессияһы буйынса – төҙөүсе, булмышы менән – ҡул оҫтаһы”, – тип яҙа “Аургазинский вестник”. Ул үҙе биҙәктәрҙе уйлап сығара, бер деталь дә осраҡлы түгел. Фантазия һәм тырышлыҡ  ошо һоҡланғыс ихатаны барлыҡҡа килтергән.

 Йорт хужалары үҙҙәре лә ғәжәп, матур күңелле кешеләр. Галина һәм Зәйнулла Шәмсетдиноватар 46 йыл бергә бәхетле тормош кисерә. Өфөлә танышып, Ауырғазы районында ныҡлы  тамыр ебәреп, ярты быуатҡа яҡын донъя көтәләр. Йорт хужаһының ихлас, ярҙамсыл кеше булыуын дә әйтергә кәрәк. Бына һигеҙ йыл инде ул инвалид ауылдашына һыу килтерергә, утын ярырға, ҡалаға барырға ярҙам итә. Шул уҡ ваҡытта яратҡан шөғөлөн ташламай, туғандарына ярҙам итә, үҙешмәкәрлек конкурстарында ҡатнаша.

Фото: “Аургазинский вестник”.

Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Матурлыҡты үҙ ҡулдары менән тыуҙыралар
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика