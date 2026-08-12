Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
12 Августа , 11:00

Ҡарасуриндар бәпес алып ҡайтҡан!

“Имәндең сәтләүеге, әпәт малай!” - тип яҙҙылар... 

Ҡарасуриндар бәпес алып ҡайтҡан!Ҡарасуриндар бәпес алып ҡайтҡан!
Ҡарасуриндар бәпес алып ҡайтҡан!

Стәрлетамаҡ дәүләт театр-концерт берекмәһе артистары Сәлимә һәм Фәнил Ҡарасуриндар социаль селтәрҙә үҙҙәре алып барған “Күршеләр” төркөмөндә ҡыуаныслы яңылыҡ менән уртаҡлашты.

“Ураааааа! 9 август көнө өсөнсө улыбыҙ донъяға килде, Аллаға шөкөр”, – тип яҙҙы улар. Шулай итеп, Ҡарасуриндар өс малайлы булды.

“Күршеләр”ҙең төркөмөндәге дуҫтары уларҙы шатлыҡлы ваҡиға менән ихлас ҡотлап, комментарийҙар ҡалдырҙы.

“Имәндең сәтләүеге, әпәт малай! Ысын күңелдән ҡотлайбыҙ!!! Иҫән һау үҫтерегеҙ, иҫән һау булығыҙ!”. “Малай ҡотло булһын. Иҫән-һау үҫтерегеҙ. Дүртенсегә ҡыҙ көтәбеҙ, Алла бирһә”, – тип яҙҙы Фәнил менән Сәлимәнең ижадын үҙ итеүселәр.

Беҙ ҙә күп балалы матур ғаиләне ихлас күңелдән ҡотлап, иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ! Сабый тулы ғаилә бәхетендә, ағайҙарына иш булып, һау-сәләмәт үҫһен!

Фото һәм сығанаҡ: https://vk.ru/kurshebrat 

Ҡарасуриндар бәпес алып ҡайтҡан!
Ҡарасуриндар бәпес алып ҡайтҡан!
Ҡарасуриндар бәпес алып ҡайтҡан!
Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика