Ҡарасуриндар бәпес алып ҡайтҡан!

Стәрлетамаҡ дәүләт театр-концерт берекмәһе артистары Сәлимә һәм Фәнил Ҡарасуриндар социаль селтәрҙә үҙҙәре алып барған “Күршеләр” төркөмөндә ҡыуаныслы яңылыҡ менән уртаҡлашты.
“Ураааааа! 9 август көнө өсөнсө улыбыҙ донъяға килде, Аллаға шөкөр”, – тип яҙҙы улар. Шулай итеп, Ҡарасуриндар өс малайлы булды.
“Күршеләр”ҙең төркөмөндәге дуҫтары уларҙы шатлыҡлы ваҡиға менән ихлас ҡотлап, комментарийҙар ҡалдырҙы.
“Имәндең сәтләүеге, әпәт малай! Ысын күңелдән ҡотлайбыҙ!!! Иҫән һау үҫтерегеҙ, иҫән һау булығыҙ!”. “Малай ҡотло булһын. Иҫән-һау үҫтерегеҙ. Дүртенсегә ҡыҙ көтәбеҙ, Алла бирһә”, – тип яҙҙы Фәнил менән Сәлимәнең ижадын үҙ итеүселәр.
Беҙ ҙә күп балалы матур ғаиләне ихлас күңелдән ҡотлап, иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ! Сабый тулы ғаилә бәхетендә, ағайҙарына иш булып, һау-сәләмәт үҫһен!
Фото һәм сығанаҡ: https://vk.ru/kurshebrat