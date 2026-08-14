Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
14 Августа , 11:30

Башҡортостан эшләүсе йәштәр өсөн «Сүкеш» проекты финалында лайыҡлы сығыш яһаны

Пермдә өс көн командалар 15 йүнәлештә - интеллектуаль турнирҙарҙан һәм ижади конкурстарҙан алып бер нисә спорт дисциплинаһына тиклем ярышты. Быйыл яңы һынауҙар ҙа барлыҡҡа килде: арҡан тартыу, һөнәри оҫталыҡ һәм видеороликтар конкурстары.

Башҡортостан эшләүсе йәштәр өсөн «Сүкеш» проекты финалында лайыҡлы сығыш яһаныБашҡортостан эшләүсе йәштәр өсөн «Сүкеш» проекты финалында лайыҡлы сығыш яһаны
Башҡортостан эшләүсе йәштәр өсөн «Сүкеш» проекты финалында лайыҡлы сығыш яһаны

Проект Волга буйы федераль округының 14 төбәге йыйылма командалары составында булған 420 ҡатнашыусыны берләштерҙе – улар иҡтисадтың реаль секторы предприятиеларының 18 йәштән 35 йәшкә тиклемге йәш белгестәре, шулай уҡ балалы йәш ғаиләләр.

Башҡортостандан 29 кеше – республиканың алдынғы предприятиелары хеҙмәткәрҙәре сығыш яһаны. Дөйөм команда беренселегендә Башҡортостан командаһы алтынсы урынды алды.

Башҡортостандың йәштәр сәйәсәте министры Вито Сабиров билдәләүенсә, «Сүкеш» проекты – беҙҙең округтың эшләүсе йәштәре, йәш белгестәр өсөн үҙҙәрен яңы йүнәлештәрҙә һынап ҡарау, берләшеү һәм шәхси үҫешкә өҫтәмә аҙымдар яһау өсөн бик яҡшы мөмкинлек.

- Республикабыҙ командаһы округ этабында лайыҡлы һөҙөмтәләр күрһәтте, ә иң мөһиме – команда рухы һәм кәйефе. Алынған тәжрибәне иҫәпкә алып, предприятиеларҙың йәштәр активтары менән берлектә киләһе миҙгелгә әҙерләнәсәкбеҙ", - тип һыҙыҡ өҫтөнә алды министр.

Башҡортостан командаһының ғаилә эстафетаһында иң яҡшы һөҙөмтәһе - икенсе урын. Шулай уҡ Башҡортостан йәштәре «мини-футбол» дисциплинаһында иң яҡшы өсәү иҫәбенә инде.

Сараны ябыу тантанаһы лайыҡлы наградалар тапшырыу менән тамамланды. Финалсыларҙы Рәсәй президентының Волга буйы федераль округындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле урынбаҫары Олег Машковцев ҡотланы.

 

Фото:  «Сүкеш» проектының ойоштороу комитетынан.

Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-08-14/bashkiriya-dostoyno-vystupila-v-finale-proekta-dlya-rabotayuschey-molodyozhi-pfo-molot-4781922

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика