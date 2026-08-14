Башҡортостан эшләүсе йәштәр өсөн «Сүкеш» проекты финалында лайыҡлы сығыш яһаны

Проект Волга буйы федераль округының 14 төбәге йыйылма командалары составында булған 420 ҡатнашыусыны берләштерҙе – улар иҡтисадтың реаль секторы предприятиеларының 18 йәштән 35 йәшкә тиклемге йәш белгестәре, шулай уҡ балалы йәш ғаиләләр.
Башҡортостандан 29 кеше – республиканың алдынғы предприятиелары хеҙмәткәрҙәре сығыш яһаны. Дөйөм команда беренселегендә Башҡортостан командаһы алтынсы урынды алды.
Башҡортостандың йәштәр сәйәсәте министры Вито Сабиров билдәләүенсә, «Сүкеш» проекты – беҙҙең округтың эшләүсе йәштәре, йәш белгестәр өсөн үҙҙәрен яңы йүнәлештәрҙә һынап ҡарау, берләшеү һәм шәхси үҫешкә өҫтәмә аҙымдар яһау өсөн бик яҡшы мөмкинлек.
- Республикабыҙ командаһы округ этабында лайыҡлы һөҙөмтәләр күрһәтте, ә иң мөһиме – команда рухы һәм кәйефе. Алынған тәжрибәне иҫәпкә алып, предприятиеларҙың йәштәр активтары менән берлектә киләһе миҙгелгә әҙерләнәсәкбеҙ", - тип һыҙыҡ өҫтөнә алды министр.
Башҡортостан командаһының ғаилә эстафетаһында иң яҡшы һөҙөмтәһе - икенсе урын. Шулай уҡ Башҡортостан йәштәре «мини-футбол» дисциплинаһында иң яҡшы өсәү иҫәбенә инде.
Сараны ябыу тантанаһы лайыҡлы наградалар тапшырыу менән тамамланды. Финалсыларҙы Рәсәй президентының Волга буйы федераль округындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле урынбаҫары Олег Машковцев ҡотланы.
Фото: «Сүкеш» проектының ойоштороу комитетынан.
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-08-14/bashkiriya-dostoyno-vystupila-v-finale-proekta-dlya-rabotayuschey-molodyozhi-pfo-molot-4781922