Был сәғәткә нисә йәш, кем белә?

Шаран районының Ҡыр-Теләүле ауылы мәҙәниәт йортонда сәғәттәр музейы асылыуын ишетеп, уның менән танышыу теләге тыуҙы. Юл төшкәндә уны күреп сығыу форсаты тейҙе. Клуб мөдире Рима Ғәлләмованың тормош иптәше Рәмил Рафаэль улының ҡыҙыҡһыныуы менән бәйле был музей.
- Тормош иптәшем электән сәғәттәр менән ҡыҙыҡһынды. Ҡайҙа ниндәй боронғо сәғәт күрә, шуны алып ҡайта ине. Музей асырға тигән хыял менән йәшәне һәм был теләге тормошҡа ашты. Сәғәттәр музейындағы иң боронғо ҡомартҡы уның өләсәһенең 100 йыл элекке сәғәте. Ҡомартҡыларҙың күбеһе ошо төбәктә йәшәүселәрҙән йыйылған. Ҡайһыларын рәтләп эшләтеп тә ебәрә, – тип һөйләне әңгәмәсәем.
Музейҙа сәғәттәр һаны 100-гә яҡын, уларҙың стенаға элә торғандары ғына 50-гә етә, ҡул сәғәттәре - 30, өҫтәлгә ҡуя торғандары - 20.
Сәғәттәр күргәҙмәһен ҡыҙыҡһынып килеп ҡараусылар байтаҡ. Киләсәктә ундағы ҡомартҡылар һаны тағы ла артыр әле.
Автор фотоһы.
Фото аҫтына: Рима Ғәлләмова бер быуатлыҡ сәғәт менән.