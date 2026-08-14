Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...

Күп тапҡыр Рәсәй чемпионы, үҫмерҙәр араһында Европа, йәштәр араһында донъя чемпионы, БРИКС илдәре Уйындары чемпионы, профессиональ боксер Азалия Әминева V «Башҡортостан ынйыһы-2026» республика гүзәллек конкурсында Гран-при яуланы.
Ҡыҙ өсөн был матурлыҡ конкурсында ҡатнашыу беренсе тәжрибә була. Рингта Азалия күп тапҡыр еңеүгә ынтылышын, характерын һәм ихтыяр көсөн иҫбатланы. Ә хәҙер уның спорт ҡаҙаныштарына тағы ла бер махсус награда — «Башҡортостан ынйыһы-2026» тажы өҫтәлде.
Ҡотлайбыҙ!
Фото: БР Бокс федерацияһы төркөмөнән.