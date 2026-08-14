Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
13 Августа , 19:05

Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...

Азалия бындай конкурста беренсе тапҡыр ҡатнаша. Элек был туралағы уй төшөнә лә инмәй, сөнки тормошта уның шөғөлө — ысын ирҙәр эше.

Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...
Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...

Күп тапҡыр Рәсәй чемпионы, үҫмерҙәр араһында Европа, йәштәр араһында донъя чемпионы, БРИКС илдәре Уйындары чемпионы, профессиональ боксер Азалия Әминева V «Башҡортостан ынйыһы-2026» республика гүзәллек конкурсында Гран-при яуланы.

Ҡыҙ өсөн был матурлыҡ конкурсында ҡатнашыу беренсе тәжрибә була. Рингта Азалия күп тапҡыр еңеүгә ынтылышын, характерын һәм ихтыяр көсөн иҫбатланы. Ә хәҙер уның спорт ҡаҙаныштарына тағы ла бер махсус награда — «Башҡортостан ынйыһы-2026» тажы өҫтәлде.

Ҡотлайбыҙ!

 

Фото: БР Бокс федерацияһы төркөмөнән.

Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...
Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...
Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...
Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...
Сибек, көсһөҙ тип уйламағыҙ был һылыуҡайҙы...
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика