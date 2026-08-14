Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
13 Августа , 19:15

"Ҡыҙым бесән эшләгәнде күрҙе"

Киләсәктә өс ҡыҙ атаһы бесән мәлендә кейәүҙәрен генә йомшап ултырыр әле...

"Ҡыҙым бесән эшләгәнде күрҙе""Ҡыҙым бесән эшләгәнде күрҙе"
"Ҡыҙым бесән эшләгәнде күрҙе"

Бөгөн бөтә халыҡ дәррәү генә малдарына бесән әҙерләй. Матур көндәрҙән файҙаланып ҡалырға тырышалар.

Өфөләге Милли йәштәр театры актеры Шәһитулла Хамматов та йәйге ялында ауылында бесән эшләшә. Әбйәлил районының Буранғол ауылына ҡайтып, уртансы ҡыҙы Камиланы ла сабынлыҡҡа алып барған.

"Ҡыҙҙарымды бесәнгә алып барырға тигән хыялым тормошҡа ашты, замандаштар. Әлегә Камила ҡыҙым ғына барһа, киләсәктә Ҡәҙриә ҡыҙымды ла бесәнгә алып килергә уй бар", - тигән ул һәм сәхифәһендә бик матур фотолар баҫтырған.

Артистың өс ҡыҙ атаһы булыуын күҙ уңында тотоп, комментарийҙарҙа "Бесән эшләргә эшкингән ҡыҙҙар, Аллаға шөкөр! Киләсәктә кейәүҙәр йомшап ултырырға булһын!" тигән һүҙҙәр ҙә бар. Бирһен Хоҙай!

 

Шәһитулла Хамматов фотоһы.

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика