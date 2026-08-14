"Ҡыҙым бесән эшләгәнде күрҙе"

Бөгөн бөтә халыҡ дәррәү генә малдарына бесән әҙерләй. Матур көндәрҙән файҙаланып ҡалырға тырышалар.
Өфөләге Милли йәштәр театры актеры Шәһитулла Хамматов та йәйге ялында ауылында бесән эшләшә. Әбйәлил районының Буранғол ауылына ҡайтып, уртансы ҡыҙы Камиланы ла сабынлыҡҡа алып барған.
"Ҡыҙҙарымды бесәнгә алып барырға тигән хыялым тормошҡа ашты, замандаштар. Әлегә Камила ҡыҙым ғына барһа, киләсәктә Ҡәҙриә ҡыҙымды ла бесәнгә алып килергә уй бар", - тигән ул һәм сәхифәһендә бик матур фотолар баҫтырған.
Артистың өс ҡыҙ атаһы булыуын күҙ уңында тотоп, комментарийҙарҙа "Бесән эшләргә эшкингән ҡыҙҙар, Аллаға шөкөр! Киләсәктә кейәүҙәр йомшап ултырырға булһын!" тигән һүҙҙәр ҙә бар. Бирһен Хоҙай!
Шәһитулла Хамматов фотоһы.