Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра

Миәкә районының Боғҙан ауылында йәшәүсе Зәлифә Янышеваның йортонда миләүшәләрҙең ниндәй генә төрө үҫмәй! Улар барыһы ла шау сәскәгә күмелеп ултыра. Бының өсөн хужабикә уларға килешкән һыу, төнәтмәләрҙе әҙерләп һибә икән. Уның кәңәштәре һеҙгә лә файҙаға булыр.
–Миләүшәләремә бәрәңге, сөгөлдөр, кишер бешкән һыуҙы һыуытып һибәм. Банан тыш банан ҡабығының төнәтмәһе лә бик килешә. Уларҙы йыш һипмәйем. Өс көнгә бер тапҡыр етә. Был гөлдәрҙе 2-3 йыл тирәһе үҫтерәм. Ҡояшты яратмайҙар, уларҙы төньяҡҡа ҡараған бүлмәләрҙә йәки ҡояш төшмәгән ерҙә урынлаштырам, – тип һөйләне Зәлифә Янышева.
Зәлифә Янышева фотоһы.