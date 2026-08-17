Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
17 Августа , 13:45

Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра

Зәлифә ханым гөлдәрен нимә менән ашлай икән?  

Миләүшәләре шау сәскәлә ултыраМиләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра

Миәкә районының Боғҙан ауылында йәшәүсе Зәлифә Янышеваның йортонда миләүшәләрҙең ниндәй генә төрө үҫмәй! Улар барыһы ла шау сәскәгә күмелеп ултыра. Бының өсөн хужабикә уларға килешкән һыу, төнәтмәләрҙе әҙерләп һибә икән. Уның кәңәштәре һеҙгә лә файҙаға булыр.

–Миләүшәләремә бәрәңге, сөгөлдөр, кишер бешкән һыуҙы һыуытып һибәм. Банан тыш банан ҡабығының төнәтмәһе лә бик килешә. Уларҙы йыш һипмәйем. Өс көнгә бер тапҡыр етә. Был гөлдәрҙе 2-3 йыл тирәһе үҫтерәм. Ҡояшты яратмайҙар, уларҙы төньяҡҡа ҡараған бүлмәләрҙә йәки ҡояш төшмәгән ерҙә урынлаштырам, ­ – тип һөйләне Зәлифә Янышева.

 Зәлифә Янышева фотоһы.

   

Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Миләүшәләре шау сәскәлә ултыра
Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика