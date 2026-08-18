Ауылға ҡот һәм бәрәкәт өҫтәһен

Ошо көндәрҙә Учалы районының Өргөн ауылында иҫтәлекле ваҡиға – күптән көтөлгән “Хаммат” мәсетен асыу тантанаһы уҙҙы. Ауыл халҡының сикһеҙ ҡыуанысын уртаҡлашырға Башҡортостан мосолмандары Диниә назараты рәйесе Айнур Бирғәлин, Учалы район советы секретары Зариф Ғарипов, Учалы ҡалаһы һәм районының имам-мөхтәсибе Дим хәҙрәт Закиров, республикабыҙҙың ҡырҡтан ашыу райондарының имам-мөхтәсибтәре, район мәсеттәренең имам-хәҙрәттәре, ауыл халҡы, ҡунаҡтар йыйылды.
– Мәсет төҙөү ниәте 2012 йылда тыуҙы. Ойоштороу эштәре алып барылды, буласаҡ мәсет өсөн аҡса йыйыу асылды. Сауаплы эшкә ауыл халҡы дәррәү тотондо. Һәр кеше үҙ өлөшөн индерергә тырышты: кемдер ҡул көсө менән, кемдер аҡсалата ярҙам итте. Ауылыбыҙҙың егәрле ир-егеттәре күп эштәр башҡарҙы, ситтән килеп ярҙам итеүселәр ҙә булды. Ҡатын-ҡыҙҙар ҙа һәр өмәгә әүҙем йөрөнө. Һис шикһеҙ, мәсет асылыуы – тарихи ваҡиға, ул тормошҡа ашһын өсөн бик күп рухи, матди көс һалынған, – тине ауылдың беренсе имам-хатибы, мәғариф ветераны Салауат Рәсүлев.
Мәсетте асыу тантанаһында Айнур хәҙрәт Бирғәлин ауыл халҡына изге теләктәрен еткерҙе.
– Бөгөн күркәм сараға йыйылдыҡ. Изге эште ахырынаса алып барып еткергән ауыл халҡына, иман йортон төҙөүгә үҙ өлөшөн индергән һәр кемгә рәхмәт. Теләк шул: мәсеттең ишектәре байрам һәм йома көндәрендә генә түгел, һәр көн асыҡ булһын, ололар ҙа, йәштәр ҙә иманға инанһын. Өргөн ауылының тарихы бай, бында мәсет мотлаҡ булырға тейеш. Иман йортоноң урыны ла матур, әллә ҡайҙан күренеп тора. Ауыл халҡына һаулыҡ, именлек насип булһын, – тине ул.
Өргөндә иман йортон булдырыуға күп көс һалған, төҙөлөш эшенә үҙ өлөшөн индерәгән бағыусыларға рәхмәт хаттары тапшырылды. Башҡортостан Республикаһы мосолмандарының Диниә назараты рәхмәт хаттары Урал Хажиев, Морат Солтанғолов, Илдар Әйүпов, Айрат Хәсәнов, Шамил Әйүпов, Юнир Әйүпов, Руслан Ғайназаров, Тимур Әлибаев, Вәзир Камалов, Илфар Әлибаев, Урал Шәйхисламов, Ғариф Әйүпов, Риф Хөсәйенов кеүек әүҙем ир-аттарға тапшырылды.
– Изге йорттоң ишектәре һәр көн асыҡ булһын, унда олоһо ла, йәштәр ҙә күңелдәренә тыныслыҡ, килеп тыуған һорауҙарына яуап алһын, сөнки мәсет – Аллаһ Тәғәлә менән аралашыу йорто. Ер йөҙөндә тыныслыҡ булһын, муллыҡта, етеш тормошта йәшәргә яҙһын, – тигән теләктәрен еткерҙе Башҡортостан Республикаһы мосолмандарының Диниә назараты хәҙрәте Әйүп Бибарсов.
Өргөн ауылы халҡы шатлығын Учалы ҡалаһы һәм районының имам-мөхтәсибе Дим хәҙрәт Закиров та уртаҡлашты.
- Ысынлап та, бөгөн ҙур байрам – ниһайәт, Өргөн ауылы халҡының үҙ мәсете булды. Районыбыҙҙың 37-се иман йортоноң ишеген астыҡ. Барығыҙҙы ла ошо тантаналы көн менән ҡотлайым. Мәсетте төҙөүҙә финанс яҡтан ҙур ярҙам күрһәткән һәр кемгә ҙур рәхмәтемде еткерәм. Яңы мәсет буш булмаҫҡа тейеш, ошо изге урында Ислам йолаларын тергеҙеп, бөтә мөһим байрамдарҙы һәм мосолман йолаларын уҙғарырға яҙһын, мәсет ауыл халҡына оҙаҡ йылдар хеҙмәт итһен. Аллаға шөкөр, төбәктә мәсеттәр төҙөлә, халыҡ иманға тартыла. Әлеге мәлдә тағы дүрт иман йорто төҙөлөү өҫтөндә. Ошо көндәрҙә Абҙаҡ ауылы мәсетен асабыҙ, иншаллаһ. Аллаһ бойорһа, көҙгә Һөйөндөк ауылында ла иман йорто төҙөлөп бөтәсәк, – тине ул.
Республикабыҙҙың имам-мөхтәсибтәре лә изге теләктәр еткерҙе, яңы мәсеткә бүләктәр тапшырҙы. Өргөн ауылы мәсетенең имам-хатибы итеп Урал Радик улы Хәсәнов тәғәйенләнде.
– 14 йыл тигәндә ошондай ҙур, яҡты мәсетте асыу тантанаһына килеп еттек. Өргөн күле буйында ултырған Аллаһ йорто эстән дә, тыштан да балҡып тора хәҙер. Был – халыҡ мәсете, сөнки төҙөлөш эштәрендә фәҡәт ауыл халҡы ҡатнашты. Силәбе, Өфө, Мәскәү, Ҡазанда йәшәгән ауылдаштарыбыҙ ҙа ярҙам итте, – тине ул.
Мәсет асыу тантанаһы барыһын да берләштергән күркәм байрамға әүерелде. Хәҙер йома намаҙҙары, дини байрамдар, исем ҡуштырыу, никах уҡыу кеүек йолалар изге йортта башҡарыласаҡ. Мәртәбәле ҡунаҡтар яңы асылған иман йортона изге теләктәр юллағандан һуң, ауылға ҡот, илаһи моң өҫтәп, аҙан тауышы яңғыраны...
Вилиә ЯНБАЕВА,
Учалы районы.
Фото: "Учалинская газета"