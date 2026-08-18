“Кибер Иммунитет” мутлашыусыларҙан һаҡланырға ярҙам итә

Өфө дәүләт нефть-техник университетының сығарылыш курсы студенты Алиса Ковалевич “Кибер Иммунитет” интерактив кибертренажерын уйлап тапҡан. Ул кешеләргә телефон, интернет мутлашыусыларынан һаҡланырға ярҙам итә. Проект Өфөнөң вуз-ара студенттар кампусы резиденты булған уҡыу йортонда үҫеш ала, уны уйлап табыуҙа яһалма зиһен ҡулланылған.
Мутлашыусыларҙың “эш алымдары” тураһында ярайһы хәбәрҙар булған кеше лә, үҙе шундай хәлгә юлыҡһа, юғалып ҡалырға мөмкин. Шуға ла “Кибер Иммунитет”тың авторы үҙеңде нисек тоторға икәнен күнекмәләр ярҙамында өйрәнергә була, тигән фекерҙән сығып эш итә. Алисаның таныштары, туғандары араһында ла, мутлашыусыларҙың нисек эш иткәне тураһында белә тороп та, уларҙың ҡапыл һөжүм итеүенән юғалып ҡалып, саҡ хаталанмай ҡалғандар булған.
– Шуны аңланым: кешеләргә иҫкәртеү мәғлүмәттәре генә түгел, ә стресс кисергәндә дөрөҫ реакция булдырырға өйрәткән ҡулланма ла кәрәк. Хәүеф тураһында мәғлүмәт биреп кенә ҡалмай, “һанлы” рефлекстар булдырған “Кибер Иммунитет” идеяһы шулай тыуҙы, – тип һөйләй Алиса Ковалевич.
Был ярҙамсы мессенджерҙа чат-бот тәртибендә эшләй. Ҡулланыусылар ысынбарлыҡта таралған алымдарҙы ҡулланған виртуаль мутлашыусы менән әңгәмә ҡора. Хәүефһеҙ күнекмә мөхитендә инде система кешенең ниндәй хаталар ебәргәнен теркәй һәм артабанғы сценарийҙарҙы уның “көсһөҙ” яҡтарына нигеҙләй. Авторға проектын тормошҡа ашырырға ғилми етәксеһе Яна Гәрәева ярҙам иткән.
“Кибер Иммунитет”ты ғәмәлдә ҡулланыу мөмкинлеген республика власть вәкилдәре лә баһаланы. БР дәүләт идараһын һанлы үҫтереү министры Геннадий Разумикин, бындай проекттар халыҡтың һанлы мөхиткә бәйле белемдәрен арттырыуға булышлыҡ итә ала, тип иҫәпләй.
– Тәҡдим ителгән проект – кибермутлашыусыларға ҡаршы көрәшкә үҙ ваҡытында индерелгән ғәмәли өлөш. Беҙ ундайҙар менән ҡыҙыҡһынабыҙ һәм уларҙы республика халҡы менән эшләүҙә ҡулланыуҙы тикшерергә әҙербеҙ, – тип билдәләне ул.
Бот һынау үткән. Унда төп модулдәр – уҡыу үҙәге, диалогтар симуляцияһы, прогресс системаһы һәм “хәүеф төймәһе” эшләй. Тест һөҙөмтәләре буйынса мәғлүмәттәр йыйыла һәм продукт камиллаштырыла.
Автор тренажерҙы бер нисә мессенджерҙа үҫтерергә, корпоратив баҙарға сығырға һәм проектты Рәсәйҙән ситтә лә йәйелдерегә ниәтләй. Эшләнмә быйылғы “Студенттар стартабы” конкурсында еңеүселәр араһына ингән һәм уны тормошҡа ашырыу өсөн бер миллион һум ярҙамға лайыҡ булған. Быйыл иһә “Студенттар стартабы” конкурсында Өфө дәүләт нефть техник университеты студенттарының йәмғеһе 36 проекты еңеүсе булған.
Мәғлүмәт, фото: pravitelstvorb.ru/news/29448/