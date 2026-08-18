Ни өсөн Лилиән? Ни өсөн Мосауир?

+19 °С
Облачно
Лилиән менән Мусауир Башҡортостанда балаларға ҡушылған иң һирәк исемдәр исемлеген тулыландырҙы.
Ҡыҙ балаларға ҡушылған үҙенсәлекле исемдәр исемлегендә Арияна, Инэлия, Раида һәм Ильзана ла бар. Малайҙарҙың исемдәре араһында иһә Асиль, Тимербулат, Абдрахман һәм Мехрочидин осрай.
Ә инде иң популяр исемдәргә килгәндә, ҡыҙҙарҙы йышыраҡ Амелия, Йәсминә, София, Әминә һәм Эмилия тип атайҙар. Малайҙарҙың исемдәре араһында Әмир, Эмир, Тимур, Мирон һәм Михаил иң йыш осрағандары булып тора.
Фото: нейроселтәрҙән.