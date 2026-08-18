Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
18 Августа , 05:00

Ни өсөн Лилиән? Ни өсөн Мосауир?

Ә һеҙ балаларығыҙға кем тип исем ҡуштығыҙ?

Ни өсөн Лилиән? Ни өсөн Мосауир?Ни өсөн Лилиән? Ни өсөн Мосауир?
Ни өсөн Лилиән? Ни өсөн Мосауир?

Лилиән менән Мусауир Башҡортостанда балаларға ҡушылған иң һирәк исемдәр исемлеген тулыландырҙы.
Ҡыҙ балаларға ҡушылған үҙенсәлекле исемдәр исемлегендә Арияна, Инэлия, Раида һәм Ильзана ла бар. Малайҙарҙың исемдәре араһында иһә Асиль, Тимербулат, Абдрахман һәм Мехрочидин осрай.
Ә инде иң популяр исемдәргә килгәндә, ҡыҙҙарҙы йышыраҡ Амелия, Йәсминә, София, Әминә һәм Эмилия тип атайҙар. Малайҙарҙың исемдәре араһында Әмир, Эмир, Тимур, Мирон һәм Михаил иң йыш осрағандары булып тора.

Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика