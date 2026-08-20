Иң тәмле былау Гүзәлдә!

Шаран районының Баҙғыя ауылында йәшәүсе күп бала әсәһе Гүзәл Петрованың былауҙы иҫ киткес тәмле бешереүе тураһында ауылдаштары ла белеп бөткән. Былау – ғаиләһенең дә яратып ашаған ризыҡтарының береһе. Үҙендә күптән һынаған рецебын беҙҙең төркөмөбөҙ уҡыусылары менән дә уртаҡлашты Гүзәл ханым.
-Бының өсөн ҡыҙған ҡаҙанға көнбағыш майы һалып эҫетәбеҙ. Уға эре киҫәктәргә бүленгән 3 килограмм итте һалабыҙ һәм яртылаш әҙерләнгәнгә тиклем ҡыҙҙырабыҙ. Артабан 2-3 килограмм башлы һуғанды ярым ҡулсалар менән ҡырҡабыҙ, 2-3 килограмм кишерҙе турайбыҙ. Һуған менән кишер күберәк булған һайын былау һутлы, тәмле килеп сыға. Бутай-бутай барыһын да ҡыҙҙырабыҙ, тоҙ менән башҡа тәмләткестәр өҫтәп ебәрәбеҙ. Барыһын да бутағас, өҫтөнә тигеҙ генә итеп йыуылған дөгөнө һалабыҙ, уға әкрен генә итеп ҡайнар һыу ҡоябыҙ. Ул дөгөнән ярты сантиметр тирәһе өҫтә булырға тейеш. Былауҙы ҡапҡасы менән ҡаплап, 10 минут тирәһе бешерәбеҙ. Һуңынан ҡапҡасын асып дөгөнө генә бутап алабыҙ һәм тағы ла 10 минут бешереп алабыҙ. Һуңынан барыһын да бутап табынға бирәбеҙ, - тине ул.
Фото: Петровтарҙың шәхси альбомынан.