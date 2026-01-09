Ҡурҡыныс секта ғаиләне емерә...

Өфөлә йәшәгән ҡатын тыйылған сектала хеҙмәт итеү өсөн балалары менән иренән ҡасҡан — әле ир һөйгәнен фанатиктарҙан ҡотҡарырға тырыша. Был хәл тураһында “База” каналы хәбәр итте.
Артур исемле ир һөйләүенсә, уның ғаиләһендәге ҡот осҡос хәл бер йыл элек, ҡәйнәһе вербовкалаусы Марсель менән танышҡандан һуң башлана. Уның аша бөтә ғаилә “рухи һауыҡтырыу практикаһына” эләгә. Артур ҡатыны Алина менән бер нисә тапҡыр унда бара, әммә нимәҙер оҡшамай һәм дәрестәргә йөрөмәй башлай. Әммә ҡатынын был сеанстар, киреһенсә, ҡыҙыҡһындыра. Тиҙҙән уға Ҡаҙағстанға туристик сәфәр тәҡдим итәләр. Артур барыһын да түләй һәм ҡатынын ял итергә ебәрә. Әммә сит илдән ул иренә ҡурҡыныс хәбәр яҙа: “бында ниндәйҙер ҡурҡыныс бар”.
Артур рухи практикалар артында Ҡаҙағстанда һәм Рәсәйҙең ҡайһы бер төбәктәрендә тыйылған “Ата жолы” (Ата-бабалар юлы) сектаһы тороуын һуң аңлай. Өйгә ҡайтҡас, ҡатыны сәйәхәт ваҡытында “һайланған” булып китеүен һәм “һауыҡтырыу һәләте” алғанлығын белдерә. Әммә суперҡеүәттәр алыуҙың мөһим шарты булып уның хәҙер туғыҙ йыл дауамында “дауалау” менән шөғөлләнергә тейешлеге тора, юғиһә уның бөтә ғаиләһенә ҡот осҡос яза янай.
Бөтә “дауалау” сәйер ритуалдарға ҡайтып ҡала – ҡатнашыусылар ҡамсы менән туҡмалып “таҙарыныу” үтә, даими рәүештә ниндәйҙер үләндәр тарта һәм аңлашылмаған һыуҙы эсергә мәжбүр булалар, уны “изге” тип атайҙар.
Быларҙың барыһы ла Алинаның әсәһенә күсеп китеүенә килтерә. Ҡатын айырылышыу тураһында ғариза бирә. Артур никахты ҡотҡарырға тырыша, психолог һәм медиаторҙы тәҡдим итә, әммә ҡатыны баш тарта. Судта ҡатын ирҙең аҡса бирмәүен һәм балаларҙың тормошонда ҡатнашмауын раҫлай, әммә әгәр ул дөйөм йортта үҙ өлөшөн уға яҙырға ризалашһа, ул айырылышыу тураһында дәғүәне кире аласаҡмын ти. Артур әйтеүенсә, иң яманы – ҡатыны балаларын атаһына ҡаршы ҡуя, шулай ҙа ул ғаиләһен культ йоғонтоһонан сығарырға өмөтләнә.
Сығанаҡ һәм фото: "База" каналы.