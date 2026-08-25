Өфөлә Еңеү поезы туҡталды

Башҡортостандың баш ҡалаһы Өфөгә Еңеү поезы килде.
Шуныһы, поезд Новосибирск ҡалаһынан бер нисә көн элек ҡуҙғалғайны, унан инде Төмән ҡалаһына килеп етте һәм Төмән, Екатеринбург ҡалаларынан Өфөгә елдерҙе. Беҙҙә ул кискә хәтлем буласаҡ.
Сара "Беҙҙең урамдағы геройҙар" – "Геройҙар поезы" тигән Бөтә Рәсәй проекты нигеҙендә тормошҡа ашырыла. Унда – Рәсәйҙең һәләтле балалары (100 бала). Ҡыҙ һәм малайҙар спорт өлкәһендә бик күп еңеүҙәр яулап, илебеҙҙең данын ситтәргә танытҡан, ижади бәйгеләрҙә ҡатнашып, алдынғылыҡты бирмәгән, патриотик йүнәлештәге конкурстарҙа һынатмаған. Талантлы малай һәм ҡыҙҙар араһында башҡортостандар ҙа бар. Мәҫәлән, Өфө ҡалаһынан 13 йәшлек Рената Мөхәмәҙиева спорт өлкәһендә ҙур бейеклектәр яулағаны өсөн "Еңеү поезы"нда сәйәхәт итә, шулай уҡ Учалы ҡалаһынан кикбоксинг буйынса Рәсәй чемпионы Артур Рубаник та һәләтле ҡыҙ һәм малайҙар араһында.
Һәр төрлө уңышҡа өлгәшкән балаларҙы ҡаршы алырға өфөләр һәм ҡунаҡтар килеп еткән.
Башҡортостандың мәғариф министры уранбаҫары Инесса Косолапова һөйләүенсә, Өфө "Геройҙар поезын" тәүге тапҡыр ғына ҡаршы алмай, йыл да уға етди әҙерләнә. Уҡыуҙа ла, спортта ла, ижади ярыштарҙа ла алдынғы балаларға илебеҙ менән яҡындан танышыу мөмкинлеге булдырылған. Улар иһә Өфөнөң иҫтәлекле урындарын ҡараясаҡ, тарих менән танышасаҡ.
Бөгөн кискеһен "Еңеү поезы" Ҡазан ҡалаһына юлланасаҡ, тағы Түбәнге Новгород ҡалаһында бер аҙ туҡтап торасаҡ, иң аҙаҡтан поезд Мәскәү ҡалаһына барып етеп, сәфәрен тамамамлаясаҡ.
Фото: Илдар Аҡъюлов.