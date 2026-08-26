Туғандар нимәләр тураһында белмәҫкә тейеш?

Беҙҙең халыҡта туғаның менән татыу йәшәү иң фарыз ғәмәлдәрҙән һанала. Туғандар араһындағы дуҫлыҡ – изге ҡиммәт ул. Әммә тормошта туғандарыңа әйтмәүең хәйерле булған нәмәләр ҙә бар. Психологтар, кешеләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙе көйләү буйынса белгестәр бына нимәләр хаҡында туғандарға әйтмәҫкә кәңәш итә.
Күпме аҡса алыуығыҙҙы
Һеҙҙең килемегеҙҙең күпме булыуын туғандарығыҙҙың белмәүе хәйерле. Бигерәк тә хәлле йәшәгән кешенең аҡсаһын бүлергә яратыусылар күп була: “Бай йәшәй, шул туғаныбыҙға ярҙам итһә була инде, быныһына фатир һатып алыуға аҡса биреп тора ала инде...” - тип әйтеүсе бер-ике туғанығыҙ мотлаҡ табыласаҡ.
Күпме бурысығыҙ булыуын
Бурысҡа батҡан кешегә мөнәсәбәт бер кем тарафынан да яҡшы булмауы көн кеүек асыҡ. Хатта һеҙ бурысығыҙҙы үҙегеҙ түләп, кәметеп барған осраҡта ла “аҡса тота белмәй” тип, ғәйеп тағыусы буласаҡ.
Нимәгә аҡса тотоноуығыҙҙы
Һеҙ эшләп тапҡан аҡсаға – һеҙ хужа, уны нисек теләйһегеҙ, шулай тотона алаһығыҙ. Нисә һумға нимә алыуығыҙ тураһында бер кемгә лә отчет биреп барырға кәрәкмәй.
Эш буйынса көтөлгән үҫеш хаҡында
Етәксегеҙ һеҙҙе юғарыраҡ урынға күтәрергә теләүе хаҡында әйткән икән, был хаҡта шунда уҡ бөтә туғандарға хәбәр итергә кәрәкмәй. Әлегә ул вазифаға һеҙҙе тәғәйенләмәгәндәр, хәл-торош уйламағанда үҙгәреүе лә ихтимал. Шуға күрә барыһы ла хәл ителгәс, һөйөнсөләү яҡшыраҡ.
Берәй әйбер алырға теләүегеҙҙе
Ҙурыраҡ әйбер һатып алырға теләһәгеҙ, был хаҡта бөтә туғандарығыҙға һөйләмәгеҙ. Араларында “нимәгә ул һиңә, аҡса әрәм итеп” тип әйтеүсе табылыуы бар. Әгәр кемдер менән кәңәшләшергә кәрәк икән, был мәсьәлә буйынса яҡшы хәбәрҙар булған, ысынлап урынлы кәңәш бирә алырлыҡ туғанығыҙ менән генә һөйләшегеҙ.
Ҡайҙа ялға барырға йыйыныуығыҙҙы
Әгәр туғандарығыҙҙан айырым ял итергә теләһәгеҙ, был хаҡта уларға алдан әйтмәй тороу яҡшыраҡ. Бик тә булмаһа, эш буйынса барырға йыйынам, тип әйтергә була.
Яңы эшкә күсергә теләүегеҙҙе
Был хаҡта бигерәк тә олораҡ йәштәге туғандарғыҙға әйтмәү хәйерле, сөнки улар үҙгәрештәрҙе ауыр ҡабул итә. Улар ваҡытынан алда һеҙҙең өсөн борсола башлаясаҡ, икенсеһенә һеҙ бара торған урын оҡшамаясаҡ, өсөнсөһөнә...
Ғаиләләге ауыр хәл тураһында
Ирегеҙ йәки ҡатынығыҙ менән һүҙгә килештегеҙ, ти. Был хаҡта кемгә-кемгә, әммә туғандарға һөйләргә кәңәш ителмәй. Һеҙ йәмәғәтегеҙ менән мотлаҡ ярашасаҡһығыҙ, арала бер ни булмағандай йәшәп китәсәкһегеҙ. Ә туғандарығыҙ күңелендә ул кеше тураһында насар фекер, улай уҡ булмағанда ла ниндәйҙер юшҡын ҡаласаҡ. Бының менән һеҙ улар алдында ирегеҙҙең (ҡатынығыҙҙың) бәҫен генә төшөрәсәкһегеҙ.
Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.