Өс миллион һумын юғалтҡан

Мутлашыусылар үҙҙәрен "Йондоҙ-ара союз" тип таныштырған. Ҡорбандың һөйләүенсә, улар уға үҙҙәренең платформаһына аҡса һалырға тәҡдим иткән. Ҡатын кредит рәсмиләштергән. Банк хеҙмәткәрҙәре ҡатынды туҡтатырға тырышҡан, әммә ул аҡсаны шәхси ихтыяжына кәрәк тигән. Ҡул аҡсаны алыу менән курьерға 2,9 миллион һумдан ашыу тапшырған.
Мутлашыусылар бының менән туҡтамаған. Улар ҡорбандан тағы бер миллион һум алырға маташҡан, әммә был юлы ҡатын алдаҡсылар менән эш итеүен аңлап, полицияға мөрәжәғәт иткән. Енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Иғтибар! Һаҡ булығыҙ!
Мутлашыусылар йыш ҡына эшлекле ойошмалар, нумерологтар йәки инвестиция компаниялары исеменән сығыш яһай. Улар ҙур табыш вәғәҙә итеп, социаль селтәрҙәге платформаларға аҡса һалырға өндәй. Билдәһеҙ кешеләргә аҡса тапшырыр алдынан бер нисә тапҡыр уйлағыҙ, банк хеҙмәткәрҙәренең иҫкәртеүҙәрең иғтибарһыҙ ҡалдырмағыҙ. Әгәр ҙә һеҙгә ошондай тәҡдим яһаһалар, полицияға йәки 112 номеры буйынса шылтыратығыҙ. Яҡындарығыҙҙы ла хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре тураһында иҫкәртегеҙ!
Фото: нейросеть ярҙамында булдырылды.