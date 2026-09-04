Башҡортостан
+25 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
4 Сентября , 10:00

Өс миллион һумын юғалтҡан

44 йәшлек яҡташыбыҙ "Йондоҙ-ара союз" нумерологтарына ышана...

Өс миллион һумын юғалтҡанӨс миллион һумын юғалтҡан
Өс миллион һумын юғалтҡан

Мутлашыусылар үҙҙәрен "Йондоҙ-ара союз" тип таныштырған. Ҡорбандың һөйләүенсә, улар уға үҙҙәренең платформаһына аҡса һалырға тәҡдим иткән. Ҡатын кредит рәсмиләштергән. Банк хеҙмәткәрҙәре ҡатынды туҡтатырға тырышҡан, әммә ул аҡсаны шәхси ихтыяжына кәрәк тигән. Ҡул аҡсаны алыу менән курьерға 2,9 миллион һумдан ашыу тапшырған.

Мутлашыусылар бының менән туҡтамаған. Улар ҡорбандан тағы бер миллион һум алырға маташҡан, әммә был юлы ҡатын алдаҡсылар менән эш итеүен аңлап, полицияға мөрәжәғәт иткән. Енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Иғтибар! Һаҡ булығыҙ!

Мутлашыусылар йыш ҡына эшлекле ойошмалар, нумерологтар йәки инвестиция компаниялары исеменән сығыш яһай. Улар ҙур табыш вәғәҙә итеп, социаль селтәрҙәге платформаларға аҡса һалырға өндәй. Билдәһеҙ кешеләргә аҡса тапшырыр алдынан бер нисә тапҡыр уйлағыҙ, банк хеҙмәткәрҙәренең иҫкәртеүҙәрең иғтибарһыҙ ҡалдырмағыҙ. Әгәр ҙә һеҙгә ошондай тәҡдим яһаһалар, полицияға йәки 112 номеры буйынса шылтыратығыҙ. Яҡындарығыҙҙы ла хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре тураһында иҫкәртегеҙ!

Фото: нейросеть ярҙамында булдырылды.

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика