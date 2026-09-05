Ҡала күркәмләнеүен дауам итә

Стәрлетамаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров “Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының “Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу” федераль программаһы буйынса төҙөкләндерелгән яңыртылған йәмәғәт киңлектәрендә булды.
Төбәк етәксеһе үҙенең тарихын 1932 йылдан алып барған Киров исемендәге яңыртылған парк менән танышты. Уны элекке Ҡазан Божья Матерь Иконаһы Соборы урынында булдыралар. Былтыр меценаттар ярҙамында юғалған изге урын иҫтәлегенә часовня төҙөлә, уның нигеҙенә емерелгән ғибәҙәтхананың нигеҙе кирбестәре һалына.
Төҙөкләндереү проекты сиктәрендә паркта йәйәүлеләр юлдары яңыртыла, ял, әүҙем ял итеү өсөн зоналар булдырыла, яҡтылыҡлы музыкаль фонтан һәм урам яҡтыртҡыстары ҡуйыла. Территорияла шулай уҡ спорт менән шөғөлләнеү өсөн майҙансыҡтар, һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән кешеләр өсөн теннис өҫтәлдәре һәм тренажерҙар урынлаштырыла.
Паркка барған саҡта республика Башлығы яңы өйләнешкәндәрҙе – “Башҡортостан сода компанияһы” белгесе Георгий Герасимовты һәм шәфҡәт туташы Наталья Макарованы – яңы ғаилә ҡороуҙары менән ҡотланы һәм бәхетле ғүмер теләне.
Тағы ла бер төҙөкләндереү объекты – Комсомол урамындағы Киров исемендәге парктан Рус драма театрына тиклемге йәйәүлеләр зонаһы. Бында брусчатканы яңырталар, яңы яҡтыртыу һәм видеокүҙәтеү системаһы ҡуялар, шулай уҡ йәшелләндереүҙе башҡаралар. Шулай итеп, “Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу” федераль программаһы ярҙамында Стәрлетамаҡтың тарихи үҙәгендә берләштерелгән йәмәғәт киңлеге барлыҡҡа килде.
Башҡортостан Башлығына шулай уҡ торлаҡ төҙөлөшөн үҫтереү пландары һәм “Рәсәй спорты” дәүләт программаһының “Бизнес-спринт (Мин спортты һайлайым)” проекты буйынса төҙөләсәк “Алға” физкультура-һауыҡтырыу комплексы тәҡдим ителде. Майҙаны 9 мең квадрат метрлыҡ объект заманса йөҙөү бассейнын, тренажер залын, теннис кортын, көрәш, волейбол һәм мини-футбол менән шөғөлләнеү өсөн махсуслаштырылған залдарҙы, шулай уҡ һауыҡтырыу блогын үҙ эсенә аласаҡ.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.