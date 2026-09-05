Бабайҙың күҙе тейеп, ҡолон ятып үлде

Тормошта “күҙ тейеү”, “һоҡ тейеү”, “күҙе ҡаты” тигәнде йыш ишетергә тура килә. Ҡайһы бер кешенең хатта үҙ балаһына ла күҙе тейеүе ихтимал, тиҙәр. Был хәлде оло йәштәге бер инәй һөйләгәйне.
Был инәйгә күрше ауылда йәшәгән туғаны йомош менән килә. Ҡустыһы ғүмер буйы ат тота, йылҡы малын ныҡ ярата. Был юлы килгәнендә бейәһенә бер-ике айлыҡ ҡолонон да эйәртеп ала. Инәй тышта нимәлер эшләп йөрөгән була, атлы кеше килеп туҡтағанын күреп, ихата тышына сыға. Был ваҡытта ҡаршыла ғына йәшәгән Мөхтәр бабай баҡсаһы буйындағы эскәмйәлә тәмәке көйрәтеп ултырған була.
Ҡустыһы атын баҡса бағанаһына бәйләй. Ҡолон әсәһе эргәһендә туп-туп баҫып сабыулап йөрөй, йә имеп ала, йә һикерәңләп китә. Уның шулай уйнағанын ҡыҙыҡһынып күҙәткән Мөхтәр ҡарт, башын сайҡап, тел шартлатып, баш бармағын өҫкә күтәреп күрһәтә. Ҡунаҡ оло кеше менән баш ҡағып иҫәнләшә лә, апаһы артынан өйгә инеп китә.
Ҡабаланып ҡына бер сынаяҡ сәй эсеп, йомошон йомошлап сыҡһа, ни күрә: ҡолон ерҙә аяҡтарын һуҙып ята, эргәһендә бәйле бейә тыпырсына. Үкенескә ҡаршы, ҡолонсаҡ йән биргән була. Ир кешегә уны арбаһына һалып алып, ҡайтып китеүҙән башҡа сара ҡалмай.
“Ошо Мөхтәр ҡарттың күҙе шул тиклем ҡаты булды. Берәй нәмәгә һоҡланһа, гел аҙағы насар була торғайны. Ана шулай хатта ҡолон һынлы ҡолондо күҙ тейҙереп, үлтереп ҡуйҙы”, - тип һөйләне был инәй.
Ҡолон ысынлап та күҙ тейеүҙән үлдеме, әллә башҡа сәбәбе булдымы – уныһы беҙгә ҡараңғы. Ә шулай ҙа халыҡ борон-борондан күҙ тейеү тураһында белмәй һөйләмәгәндер. Ә һеҙ шундай нәмәләргә, ҡаты күҙле кешеләрҙең булыуына ышанаһығыҙмы?
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.