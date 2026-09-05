Башҡортостан
+25 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
5 Сентября , 12:40

Стәрлетамаҡта бик үҙенсәлекле урын бар...

Бында “Мәҙәни код” ижади кластеры эшләй башланы. 

Стәрлетамаҡта бик үҙенсәлекле урын бар...Стәрлетамаҡта бик үҙенсәлекле урын бар...
Стәрлетамаҡта бик үҙенсәлекле урын бар...

5 сентябрҙә Стәрлетамаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров “Мәҙәни код” креатив кластеры эшмәкәрлеге менән танышты. Ҡала үҙәгендә яңы ижади киңлек һөнәрселек һәм креатив индустрияларҙы үҫтереү өсөн булдырыла.

Кластер автор музей-оҫтаханаларын, локаль брендтарҙы, мәғариф проекттарын һәм мәҙәни ваҡиғаларҙы берләштерергә тейеш. Бында шулай уҡ экскурсиялар, оҫталыҡ дәрестәре, йәрминкәләр, лекциялар һәм концерттар үтәсәк. Урындағы оҫталарҙың эштәре менән сувенирҙар кибете асыу планлаштырыла. Төп үҙенсәлеге – “асыҡ оҫтахана” форматы, унда килеүселәргә әҙер продуктты ғына түгел, ә уны булдырыу процесын да күрһәтәләр.

Радий Хәбиров бында ойошторолған “Патрики-маркет” күргәҙмә-йәрминкәһен, шулай уҡ кластерҙың тәүге резиденттары – “Чудо-глина” көршәксе оҫтаханаһы һәм һөнәрселек шоколад музей-оҫтаханаһы майҙансыҡтарын ҡараны. Кондитер брендына нигеҙ һалыусы Марина Григорьева крафт шоколад етештереүҙе киңәйтеү пландары тураһында һөйләне. Төбәк етәксеһе эшҡыуарҙарға үҙҙәренең эшмәкәрлек өлкәһенә яраҡлы оптималь республика дәүләт ярҙамы сараларын тәҡдим итергә ҡушты.

Стәрлетамаҡ хакимиәте башлығы Эмиль Шәймәрҙәнов, “Мәҙәни код” проекты ҡаланың тарихи өлөшөндә туристик маршруттарҙы йәлеп итеү нөктәһе буласаҡ, шулай уҡ уны сәнәғәт үҙәге булараҡ ҡабул итеүҙе үҙгәртәсәк, һөнәрселек, сауҙагәрлек һәм гастрономия традицияларының бай тарихын күрһәтәсәк, тип хәбәр итте.

Фото: Башҡортостан Башлығы сайты. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика