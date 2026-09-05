Стәрлетамаҡта бик үҙенсәлекле урын бар...

5 сентябрҙә Стәрлетамаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров “Мәҙәни код” креатив кластеры эшмәкәрлеге менән танышты. Ҡала үҙәгендә яңы ижади киңлек һөнәрселек һәм креатив индустрияларҙы үҫтереү өсөн булдырыла.
Кластер автор музей-оҫтаханаларын, локаль брендтарҙы, мәғариф проекттарын һәм мәҙәни ваҡиғаларҙы берләштерергә тейеш. Бында шулай уҡ экскурсиялар, оҫталыҡ дәрестәре, йәрминкәләр, лекциялар һәм концерттар үтәсәк. Урындағы оҫталарҙың эштәре менән сувенирҙар кибете асыу планлаштырыла. Төп үҙенсәлеге – “асыҡ оҫтахана” форматы, унда килеүселәргә әҙер продуктты ғына түгел, ә уны булдырыу процесын да күрһәтәләр.
Радий Хәбиров бында ойошторолған “Патрики-маркет” күргәҙмә-йәрминкәһен, шулай уҡ кластерҙың тәүге резиденттары – “Чудо-глина” көршәксе оҫтаханаһы һәм һөнәрселек шоколад музей-оҫтаханаһы майҙансыҡтарын ҡараны. Кондитер брендына нигеҙ һалыусы Марина Григорьева крафт шоколад етештереүҙе киңәйтеү пландары тураһында һөйләне. Төбәк етәксеһе эшҡыуарҙарға үҙҙәренең эшмәкәрлек өлкәһенә яраҡлы оптималь республика дәүләт ярҙамы сараларын тәҡдим итергә ҡушты.
Стәрлетамаҡ хакимиәте башлығы Эмиль Шәймәрҙәнов, “Мәҙәни код” проекты ҡаланың тарихи өлөшөндә туристик маршруттарҙы йәлеп итеү нөктәһе буласаҡ, шулай уҡ уны сәнәғәт үҙәге булараҡ ҡабул итеүҙе үҙгәртәсәк, һөнәрселек, сауҙагәрлек һәм гастрономия традицияларының бай тарихын күрһәтәсәк, тип хәбәр итте.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.