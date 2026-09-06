«Милли оҫталыҡ»: Өфөнөң Калинин районында матур традициялар йәшәй

«Милли оҫталыҡ» фестивале оҫталарҙы, сәнғәт эшмәкәрҙәрен, власть вәкилдәрен һәм ҡаланың йөҙләгән кешеһен берләштерҙе. Сара ҡунаҡтарға Башҡортостандың традицияларын күрергә генә түгел, ә уларҙың өлөшө булырға ла мөмкинселек бирҙе.
Сараның төп йомғаҡтары:
- Оҫталыҡтың тере дәрестәре. Тәжрибәле остаздар етәкселегендә фестиваль ҡунаҡтары башҡорт милли кейемен булдырыу нигеҙҙәрен үҙләштерә алды, селтәр сигеү, түбәтәй тегеү һәм кейеҙ менән эшләргә өйрәнде. Айырыуса мәрйендәрҙән традицион биҙәүестәр менән эш итеү иғтибарҙы йәлеп итте.
- Балалар ижад зонаһы. Кесе өфөлөләр асфальтта һүрәт төшөрөү конкурсында ҡатнашты һәм «Атмосфера» балалар сәнғәт мәктәбенең оҫталыҡ дәресенә йөрөнө. Балалар милли уйынсыҡтар эшләне һәм боронғо музыка ҡоралдарында уйнарға тырышты.
- Быуындар бәйләнеше. Майҙансыҡта ата-бабаларҙың традицион уйындары ойошторолдо, унда теләгән һәр кеше боронғо ярыштарҙа үҙ көсөн һәм етеҙлеген һынай алды.
- Һәләттәр һәм тәм-том йәрминкәһе. Райондың иң яҡшы оҫталары үҙ продукцияһын тәҡдим итте. Ҡунаҡтар ҡул эше әйберҙәрен, фермер продукттарын, билдәле башҡорт балын һәм үлән сәйҙәре һатып ала алды. Бигерәк тә Сәйле Грибушин фестивален күптәр оҡшатты
- Мәҙәни программа. Сараның төп биҙәге райондың алдынғы ижад коллективтары ҡатнашлығындағы концерт программаһы булды. Сәхнәлә шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының «Ағиҙел» БХП ДУП-ының традицион кейемдәр дефиле-коллекцияһы уҙҙы.
Майҙансыҡтарҙа ҡоролған тирмәләрҙә Өфөнөң башҡорт гимназиялары һәм мәктәптәре урынлашты, улар килеүселәр өсөн баш кейемдәре, биҙәүестәр һәм ҡурай ҡоралы эшләү буйынса асыҡ дәрестәр үткәрҙе.
Рәсми өлөш сиктәрендә тантаналы бүләкләү уҙҙы. Мәҙәни мираҫты һаҡлауға һәм эшҡыуарлыҡты үҫтереүгә индергән өлөшө өсөн башҡорт теле уҡытыусылары, оҫталар һәм урындағы эшҡыуарҙар хакимиәттең почет грамоталары һәм рәхмәт хаттары менән билдәләнде.
Фото: Калинин районы матбуғат хеҙмәте
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-05/v-kalininskom-rayone-ufy-proshel-masshtabnyy-festival-narodnogo-tvorchestva-4803351