Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
7 Сентября , 09:00

Быйыл 55 баҡса ширҡәтенә илткән юлды тәртипкә килтерәләр

Өфөлә, Нефтекамала, Иглин һәм Кушнаренко райондарында биш объектта эштәр тамамланған да инде.

Быйыл 55 баҡса ширҡәтенә илткән юлды тәртипкә килтерәләрБыйыл 55 баҡса ширҡәтенә илткән юлды тәртипкә килтерәләр
Быйыл 55 баҡса ширҡәтенә илткән юлды тәртипкә килтерәләр

2026 йылда республикала һигеҙ муниципалитеттағы 55 баҡса ширҡәтенә 14 юлды тәртипкә килтерәләр. Был хаҡта республиканың транспорт һәм юл хужалығы министры Любовь Минакова хәбәр итте.

Ремонтланған юлдарҙың дөйөм оҙонлоғо – 17,5 километр. Өфөлә, Нефтекамала, Иглин һәм Кушнаренко райондарында биш объектта эштәр тамамланған да инде. Ҡалған туғыҙ объект буйынса әҙерлек 40-90 процент тәшкил итә.

Министр ремонтланған юлдарҙы сафҡа индереүҙең түбәндәге ваҡытын билдәләне:

  • 10 сентябргә тиклем – Стәрлетамаҡ районында дүрт ширҡәт;
  • 20 сентябргә тиклем – Шишмә районында өс объект;
  • 1 октябргә тиклем – Шишмә районындағы “Росинка” ширҡәте;
  • 6 октябргә тиклем – Өфө районында 10 ширҡәткә;
  • 10 октябргә тиклем – Ҡырмыҫҡалы районында 11 ширҡәткә;
  • 12 октябргә тиклем – Иглин районындағы бер ширҡәткә;
  • 30 октябргә тиклем – Өфөлә һигеҙ ширҡәткә тиклем.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, 2022 йылдан муниципалитеттар дөйөм оҙонлоғо яҡынса 109 километр тәшкил иткән 62 юлды балансҡа ҡабул итте. Ремонт үткәреү һөҙөмтәһендә 297 ширҡәткә уңайлы инеү мөмкинлеге булдырылды.

Башҡортостан Башлығы баҡса ширҡәттәре менән уларҙың документтарында тәртип урынлаштырыу буйынса эште дауам итергә ҡушты. Шулай булһа, ширҡәттәр газлаштырыу, электр үткәреү, инеү юлдарын түшәү, сүп-сар сығарыуҙы ойоштороу, йәмәғәт биләмәләрен төҙөкләндереү йәһәтенән республиканан ярҙам ала ала. Был эш һөҙөмтәләре 2027 йылдың яҙында сираттағы “СМАРТ-баҡсасы” халыҡ-ара форумында тикшереләсәк.

Фото: Башҡортостан Башлығы сайты. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика