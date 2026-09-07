Көн һайын 10-12 мең кеше килә

Көн һайын республиканың дәүләт һәм муниципаль хеҙмәттәр күрһәткән Күп функциялы үҙәге офистарына 10 меңдән 12 меңгә тиклем кеше килә. Ә һәр дүртенсе мөрәжәғәт “Дәүләт хеҙмәттәре” порталы аша рәсмиләштерелә. Был хаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың аҙналыҡ оператив кәңәшмәһендә учреждение етәксеһе Наталья Куприянова хәбәр итте.
Республиканың Күп функциялы үҙәктәре бөтәһе 471 хеҙмәт күрһәтә. Иң күбе килеүселәр Росреестр, Хеҙмәт министрлығы һәм Эске эштәр министрлығы, шулай уҡ Федераль һалым хеҙмәте һәм Социаль фонд линияһы буйынса мөрәжәғәт итә. МХО-ла ҡатнашыусылар өсөн “берҙәм тәҙрә” режимында 70 хеҙмәт күрһәтелә.
– Бер тормош хәле сиктәрендә бер юлы бер нисә хеҙмәтте рәсмиләштерергә мөмкин. Мәҫәлән, бала тыуғанда шунда уҡ СНИЛС, ИНН, ОМС полисы, йәшәү урыны буйынса теркәлеү, балалар пособиеһы һәм әсәлек капиталы алыуға документтар тапшырыла, – тине Наталья Куприянова. – Ошо уҡ принцип фамилияны үҙгәрткәндә лә ғәмәлдә – ғариза биреүсе документтарының бөтә пакетын алмаштыра ала.
Бынан тыш, республиканың КФҮ-һы халыҡты кибермутлашыуҙан һаҡларға мөмкинлек биргән саралар комплексын тормошҡа ашыра. Атап әйткәндә, һәр офиста кредиттарға, займдарға үҙ-үҙеңде тыйыу, артыҡ СИМ-карталар рәсмиләштереүҙе сикләү, күсемһеҙ милекте милексе ҡатнашлығынан тыш килешеүҙәрҙән һаҡлау мөмкин. Ә 1 сентябрҙән бында яңы хеҙмәт – ҡомарлы уйындарҙа ҡатнашыуҙы тыйыу тураһында ғаризалар ҡабул итеү эшләй башланы.
Оборона министрлығы линияһы буйынса ярҙам саралары күрһәтеүгә ғаризалар ҡабул итеү өсөн хәрби комиссариаттар менән үҙ-ара эш итеү, учреждениены һанлаштырыуҙы дауам итеү, яһалма зиһен технологияларын эшкә индереү, шулай уҡ ғариза биреүселәр уны документтарға электрон ҡул ҡуйыу һәм дәүләт пошлинаһы түләү өсөн файҙаланһын өсөн МАХ-та чат-бот функционалын арттырыу планлаштырыла.
Башҡортостан Башлығы коллективҡа эше өсөн рәхмәт әйтте һәм күрһәтелгән хеҙмәттәр исемлегенең даими киңәйергә тейешлеген билдәләне.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.