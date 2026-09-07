Күрше егетен нисек ҡараттым?

“Сабырлыҡтың төбө алтын” тип халыҡ юҡҡа әйтмәгән. Үҙеңдең бәхетеңә юл асылһын өсөн ҡайһы саҡ бары тик уны түҙем генә көтә белеү ҙә етә икән. Флүрә ханым үҙе менән булған ваҡиғаны бөгөн йылмайып хәтергә ала.
–Күршебеҙҙәге төҫкә-башҡа сибәр, мыҡты кәүҙәле Сабирға үҫмер сағымдан ғашиҡ булдым. Ул минән ике йәшкә өлкәнерәк ине. Юлыма тап булмаҫмы тип, көндәр буйы шишмәнән һыу ташығаным хәтерҙә. Осраһа, әйтер һүҙемде лә онотоп, юғалып ҡала инем. Әлбиттә, Сабир минең хис-тойғоларымды һиҙҙе, ләкин уның уйында башҡа берәү ине – ауылдың иң сибәр ҡыҙы Гөлзифа. Ул йөҙгә һылыу ғына түгел, хәлле ғаиләнән дә. Оҙаҡ дуҫлаштылар Сабир менән Гөлзифа. Ҡыҙ егетте армияға ла оҙатып ҡалды. Хәрби хеҙмәттән ҡайтыу менән өйләнешергә уйлайҙар икән, тигән хәбәр таралды ауылда. Шул саҡтағы йөрәгемдең әрнеүҙәренә нисек түҙгәнемдер?
Сабирҙың армиянан ҡайтыуын Гөлзифаға ҡарағанда мин нығыраҡ көткәнемдер. Күңелгә бойороп буламы ни? Шул тиклем дә ныҡ һағынғайным уны. Ул ваҡытта мәктәпте тамамлап, ҡалала тәрбиәсе һөнәренә уҡып йөрөй инем.Ялға атай-әсәйем янына ҡайтҡайным.
–Ни хәлдә, күрше? Мин армиянан ҡайтҡансы кейәүгә бирерлек булып матур булып үҫеп еткәнһең бит!– тип йылмайып килеп күреште ул.
–Егеттәр ҡайғыһы юҡ әле...– тигән булдым нимә тип әйтергә белмәй. Үҙем ҡып-ҡыҙыл булдым.
Тәҙрә аша Сабирҙың ҙур гөлләмә тотоп сығып киткәнен дә күреп ҡалдым. Гөлзифа янына киткәнен шунда уҡ аңланым. Йөрәккә бойороп ҡына хистәрҙе юҡ итеп булмай шул. Үҙемде шул тиклем дә бәхетһеҙ итеп тойоп, йәнем әрнеп иланым шул саҡ.
Нисек тә күңелемде эш менән баҫырға теләп, баҡсаға түтәлдәрҙе утарға сыҡтым. Үҙемдең ике күҙем күршеләр яғында.
Ярты сәғәттәй ваҡыт үткәндер. Ҡойма аша Сабирҙың ярһып, шәп-шәп атлап өйөнә ҡайтып кереүен күрҙем. Уның менән ниндәйҙер күңелһеҙ хәл булыуын шунда уҡ аңланым. “Әллә Гөлзифа берәй ҡаты һүҙ әйттеме икән?” тигән уй үтте башымдан.
–Эй, күрше, мөмкинме һине бер минутҡа?– тигәнгә һиҫкәнеп киттем. Ҡараһам, ҡойма аша миңә Сабир ҡарап тора. Минең яуабымды ла көтмәй, ул үҙенең хәбәрен теҙҙе.
–Флүрә, миңә кейәүгә сығаһыңмы? Үкенмәҫһең. Ҡәҙерләп йәшәтермен. Өс көндән туй. Ризаһыңмы? – тине Сабир етди итеп.
Яңы ғына үҙемде иң бәхетһеҙ кеше итеп тойоп, күҙ йәштәремде түкһәм, яратҡан кешемдән бындай тәҡдимде ишетеп, күктең етенсе ҡатына мендем.
–Риза! – тип яуапланым үҙем дә һиҙмәй. Шатлыҡҡа тулышҡан йөрәгемдең һүҙҙәре ине ул.
Бына шул ваҡыттан беҙ бергә. Ул көндө Гөлзифа Сабирҙың тәҡдимен кире ҡаҡҡан булған. Минең бәхетемә. Ғәрлегенән нимә эшләргә белмәгән егет миңә кейәүгә сығырға тәдим яһаны һәм 20 йыл бергә ғүмер итәбеҙ. Ирем әйткән һүҙендә торҙо. Мине ҡәҙер-хөрмәттә йәшәтә, балалары өсөн дә өҙөлөп тора, – тип бәхетле йылмайҙы Флүрә ханым.
Бәхетең ҡасан асылыры билдәһеҙ шул.
Автор фотоһы.