Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
8 Сентября , 11:30

”ГеоВызов” ҡатнашыусылары Ғафури районының “Алтын ҡаҙаҡ”тарын өйрәнде

IV Халыҡ-ара «ГеоВызов» геология чемпионаты студенттары милли проект сиктәрендә Ғафури районының геологик объекттарын барып күрҙе

Маршруттың төп нөктәләре — 2025 йылда халыҡ-ара “Алтын ҡаҙаҡ” статусын алған “Усолка” һәм “Алыҫ Төлкәҫ” киҫелештәре.

Был урындар матур тәбиғәт күренештәре менән генә түгел, ә бөтә донъя ғалимдары өсөн глобаль йүнәлештәре менән дә билдәле. Улар “Торатау” геопаркы составына инә.

Экскурсияны уҡытыусы-гид Айрат Миңлебаев алып барҙы. Бик йөкмәткеле, файҙалы булды уның сығышы. Ҡатнашыусылар  тау тоҡомдары аша планетаның күп быуатлыҡ тарихын белде. 

Чемпионат Рәсәйҙең 19 төбәгенән һәм 13 илдән 300-ҙән ашыу студентты берләштерҙе. «ГеоВызов»тың Башҡортостанда дүртенсе тапҡыр үтеүе республикаға геология кадрҙары әҙерләү өсөн әйҙәүсе майҙансыҡ булараҡ ҡыҙыҡһыныуҙың артыуын күрһәтә.

Ғафури районының бизнес-шерифы Эдуард Талипов: «Ғафури районы мөһим ғилми-ағартыу үҙәге булараҡ үҙ ролен тағы бер тапҡыр раҫланы. Беҙҙең объекттарҙың донъя стратиграфик йүнәлештәре булып хеҙмәт итеүе һәм бөтә донъянан йәш ғалимдарҙы йәлеп итеүе - ғорурландыра», — тип билдәләне.

 

Алда ҡатнашыусыларҙы «Геройҙар уҙышы» финал һынауы көтә. 

Фото: Мария Суздальцева.

Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-07/uchastniki-geovyzova-pobyvali-na-ekskursii-v-gafuriyskom-rayone-4805252

”ГеоВызов” ҡатнашыусылары Ғафури районының “Алтын ҡаҙаҡ”тарын өйрәнде
”ГеоВызов” ҡатнашыусылары Ғафури районының “Алтын ҡаҙаҡ”тарын өйрәнде
”ГеоВызов” ҡатнашыусылары Ғафури районының “Алтын ҡаҙаҡ”тарын өйрәнде
Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика