Идара итеүҙең автономиялы технологияларын булдыралар

Өфөләге вуз-ара кампус резиденты булған Өфө дәүләт нефть техник университеты һәм “Газпромнефть” хеҙмәттәшлек итеүҙең 2030 йылға тиклемге стратегияһын раҫланы. Партнерҙар ятҡылыҡтарға автономиялы идара итеү, сығарыуы ауыр булған запастарҙы үҙләштереү һәм нефть биреүҙе арттырыу өсөн һанлы ҡарарҙар һәм инженерлыҡ алымдарын эшләүгә иғтибар бүлә.
Алдағы күп йылға бурыс – Рәсәй яғыулыҡ-энергетика комплексы алдындағы етди бурыстарҙы хәл итергә ярҙам итеү, Көнсығыш һәм Көнбайыш Себерҙәге ҡатмарлы ятҡылыҡтар менән эшләү, нефть сығарыуҙы һөҙөмтәлерәк итеү.
Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры Александр Шельдяев был партнерлыҡтың республика өсөн әһәмиәте хаҡында һөйләне. Уның һүҙҙәренсә, фәнни мәктәп, сәнәғәт экспертизаһы һәм кадрҙар әҙерләүҙе берләштереү тикшеренеүҙәрҙе тиҙерәк ғәмәли ҡарарҙарға әйләндерергә мөмкинлек бирә.
Уртаҡ эш өсөн Өфөләге “Газпром нефть – ӨДНТУ” ғилми-белем биреү үҙәген төп майҙансыҡ итеп һайлағандар. Ул университеттың ғилми коллективтарын һәм компанияның технология экспертизаһын берләштереп, аныҡ мәсьәләләрҙе хәл итә.
Проектҡа студенттарҙы, аспиранттарҙы һәм йәш тикшеренеүселәрҙе әүҙем йәлеп итергә уйлайҙар. Улар нефть һәм газ тармағының реаль бурыстарын атҡарыуҙы хәл итеү өҫтөндә эшләй ала. Стратегия 2030 йылға тиклем иҫәпләнә, ул нефть һәм газ тармағындағы берлектәге проекттарға нигеҙ һалырға тейеш.
Мәғлүмәт, фото: pravitelstvorb.ru/news