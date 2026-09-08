Көнләшеү сирме, әллә яратыу билдәһеме?

Ғәлимә менән Заһир күрше райондағы бәләкәй генә бер ауылға йүнәлтмә менән эшкә барҙы. Ғәлимә тарих уҡытыусыһы, Заһир физкультуранан белем бирә. Ситтән килгән йәш ғаилә бер бәләкәй генә йортҡа урынлашып, донъя көтөп алып китте. Күршеләрендә үҙҙәре һымаҡ йәш ғаилә йәшәй. Айгөл менән Таһир ошо ауыл кешеләре, береһе фельдшер, икенсеһе агроном булып эшләйҙәр. Ғәлимә менән Заһирҙы улар бик йылы ҡабул итте, ситтән килгән кешеләргә һәр яҡлап терәк булырға тырышты. Тәүге йылда бәрәңгеһен дә, башҡа емештәрен дә йүгертеп кертеп бирҙеләр. Мунса яҡһалар, мунсаға саҡырҙылар.
Бер-бер артлы ике ғаиләлә бәләкәстәре донъяға килде. Шулай үҙ-ара дуҫ булып, шатлыҡтарын да, ауырлыҡтарын да уртаҡлашып татыу ғына йәшәнеләр.
Шулай дауам итер ҙә һымаҡ ине. Йәшәй-йәшәй Заһирҙың холҡо үҙгәрә башланы. Ҡатынын ул үтә лә ныҡ көнләшә ине. Тәүҙә һиҙҙертмәҫкә тырышһа ла, һуңынан йәшерергә көсө етмәне. Шул арҡала күршеләре менән дә аралары боҙолдо.
Бер көндө күршеләре мунсаға өндәшкәс, Ғәлимә улын йыуындырып сығара торайым тип, ире эштән ҡайтҡансы кереп китте. Күршеләренән сығыуға ире ҡәнәғәтһеҙ йөҙ менән ҡатынын ҡаршы алды.
– Мин булмағанда Таһир мунсаға саҡырҙымы әллә? Күрҙем бит уның оҙатып ҡалғанын. Йәшеренеп кенә осрашаһығыҙҙыр әле, – тип битәрләргә кереште.
–Нишләп улай булһын инде? Айгөл үҙе өндәште бит мунсаға. Яҡты күҙҙә улымды йыуындырып сығайым тип кенә инеп киттем, - тип Ғәлимә аҡланырға тырышты.
–Минең менән тораһың килһә, башҡаса ул йортҡа аяҡ баҫаһы булма. Кәрәкмәй миңә ундай күршеләр,– тип ҡаты яуапланы ире.
–Уларҙан изгелектән башҡа нәмә күргәнебеҙ юҡ бит. Яңы күсеп килгән сағыбыҙҙа улар бит һәр яҡлап терәк булды. Ашаған табағыбыҙға төкөрәбеҙ бит, - тип ҡараны Ғәлимә, ләкин уның һүҙҙәре иғтибарһыҙ ҡалды.
Яйлап күршеләре менән аралары һыуынды. Уларҙың да буштан-бушға тауыш сығараһылары килмәй ине.
Ләкин Заһирҙың көнләшеүе бының менән тамамланманы. Бер көндө ҡатынының биҙәнгес эйберҙәрен йыйып бәҙрәф соҡорона һалды. Мәктәпкә эшкә биҙәнеп барыуын оҡшатманы ул.
Быныһына ла түҙҙе Ғәлимә.
Бер ниндәй сәбәп булмаһа ла, Заһирҙың йөрәген көнләшеү ҡорто туҡтауһыҙ кимерҙе, тиҙҙән ҡатынын мәктәпкә эшкә йөрөүен дә тыйып ҡуйҙы.
-Тегеү эштәренә бик оҫтаһың, заказдар ҡабул итеп, өйҙә генә эшләп ултыр. Улыбыҙ ҙа ҡараулы булыр, өй мәшәҡәттәренә лә ваҡытың күберәк ҡалыр,– тине ул.
Баҫалҡы ҡатын иренең был һүҙҙәренә лә күнде. Өйҙә тауыш сығараһы килмәне. Әсәһе лә атаһына бер ваҡыт ҡаршы һүҙ әйтмәй, башын баҫып йәшәне. Ул да Заһирҙан башҡа бер нәмә лә эшләй алмай ине.
Мәктәптә эш була тороп,юғары уҡыу йортон ҡыҙыл дипломға тамамлаған Ғәлимә хәҙер өйҙә эшһеҙ ултыра.
Үҙе аҡса эшләмәгәс, иренең тапҡанына ғына ҡарап йәшәгәс, ул тағы ла баҫылды. Заһирҙың һүҙенән сыҡмай, уның әйткәне буйынса ғына донъя көтөргә сабырлығы оҙаҡҡа етерме икән?
Автор фотоһы.