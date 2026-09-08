Сараны ойоштороусылар «Экологик именлек» милли проекты сиктәрендә белем биреү программаһын ҙур ялан экспедицияһына әйләндерҙе.
Төп нөктә — Торатау. Был — төбәктең визит карточкаһы ғына түгел, ә асыҡ һауалағы геология полигоны. Студенттар боронғо тауға күтәрелде, реликт үҫемлектәр, эндемиктар һәм Ҡыҙыл китапҡа индерелгән һирәк үҫемлек төрҙәре менән танышты. Экскурсия маршруты геопарктың визит-үҙәген, Иван Скуиндың Таш музейын, Климат йортон һәм этнографик экспозицияларын солғап алды.
Айырыуса Маҡар — Ҡолғона юлы ҙур ғилми ҡыҙыҡһыныу уятты. Буласаҡ геологтар Һикәҙе йылғаһының карст үҙәнен, Ҡыҙылташ төбәгенең һәм пермь, карбон, девон, венд кеүек бер нисә дәүерҙең геологик киҫелештәрен тикшерҙе. Программаның фәнни өлөшө «Рәсәйҙең алтын ҡаҙаҡтары» — йөҙҙәрсә миллион йыл элек барлыҡҡа килгән ҡатламдар менән яҡындан танышыу мөмкинлеген биргән Усолка һәм Алыҫ Төлкәҫ геологик киҫелештәре менән тамамланды. Ялан көнө Верхотор һәм Воскресенск ауылдарында XVIII быуат Урал тау-завод сәнәғәте тарихы менән танышыуға йомғаҡ яһаны.
Башҡортостан Республикаһының тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов төбәктең йәш геологтарҙың профессиональ үҫеше өсөн уникаль әһәмиәтен билдәләп: «Башҡортостан — иң боронғо һәм иң йәш тоҡомдар йәнәшә торған, ә ер аҫты бик ҙур потенциалды һаҡлаған уникаль геология биләмәһе. Төп ғәмәл — быуындар дауамлылығы һәм төрлө илдәрҙең талантлы йәштәре менән эш биреүселәр араһындағы ныҡлы бәйләнештәр, улар уңышлы карьераның төп факторына әйләнһен», — тип белдерҙе.
Геология менән генә тәьҫораттар сикләнмәне. Студенттар йәшеллеккә, саф һауаға, билдәле башҡорт балына һоҡланды. Өфө буйлап кисен йөрөү милли аш-һыу, сағыу традицион кейемдәр, ерле халыҡтың ихлас ҡунаҡсыллығы менән таныштырҙы.
«Беҙ тоҡомдарҙы өйрәнергә килдек, ә йөрәк йылыһын алып китәсәкбеҙ. Бында үҙеңде студенттар төркөмө түгел, ә көтөп алынған ҡунаҡтар кеүек тояһың», — тип тәьҫораттары менән уртаҡлашты ҡатнашыусылар.
Алда геолог-студенттарҙы «Геройҙар уҙышы» финал һынауы көтә.
Фото: Башҡортостан Республикаһы Экология министрлығы.
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-08/buduschie-geologi-iz-raznyh-stran-izuchayut-unikalnoe-nasledie-bashkirii-4805605